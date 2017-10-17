«Аватар», «Тёмный Феникс», «Дэдпул 2» и Netflix в Стране чудес

Джованни Рибизи появится во всех «Аватарах»

Джованни Рибизи вновь сыграет менеджера межпланетной корпорации ОПР Паркера Селфриджа во всех продолжениях «Аватара» Джеймса Кэмерона.

Напомним, недавно к проекту присоединилась также Кейт Уинслет, она подписала контракт на одну из главных ролей, вернувшись таким образом к Кэмерону спустя 20 лет после «Титаника».

В конце сентября Кэмерон приступил к съёмкам четырёх продолжений «Аватара», которые должны выйти на экраны с 2020 по 2025 год. Бюджет всех продолжений составляет 1 млрд долларов.

Кроме Рибизи и Уинслет, во всех продолжениях появится Стивен Лэнг в роли главного злодея франшизы. Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер также повторят свои роли.

Завершились съёмки фильмов «Тёмный Феникс» и «Дэдпул 2»

15 октября закончился съёмочный процесс сразу двух ожидаемых фильмов студии Fox.

О завершении съёмок «Дэдпула 2» написал в своём Твиттере сценарист продолжения Ретт Риз. Позже об этом сообщил на своей странице в Facebook исполнитель главной роли Райан Рейнольдс, назвав в шутку сиквел «Дэдпул 2: Песнь Льда и Пламени», в честь книжного цикла Джорджа Р. Р. Мартина, лёгшего в основу сериала HBO «Игра престолов».

Премьера «Дэдпула 2» запланирована на 31 мая 2018 года.

Продюсер, сценарист и режиссёр «Тёмного рыцаря» Саймон Кинберг сообщил об окончании съёмок тринадцатого фильма франшизы «Люди Икс». Этот фильм станет дебютной режиссёрской работой Кинберга, ранее задействанного во франшизе в роли продюсера и сценариста.

В роли Темного Феникса в картине выступила актриса Софи Тёрнер, известная по сериалу «Игра престолов».

Премьера фильма назначена на 1 ноября 2018 года.

Новости коротко: Netflix в Стране чудес, Шер и Гильермо дель Торо

Netflix выиграл права на адаптацию сценарной заявки Джастина Мерца «Дороти и Алиса» про встречу двух героинь классических литературных произведений «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла и «Волшебника страны Оз» Фрэнка Баума.

После приключений в стране Оз Дороти Гейл начинают мучать кошмары и она попадает в учреждение для душевнобольных, где знакомится с девочкой Алисой, которая, судя по всему, также побывала в некоей вымышленной стране. Вместе они собираются спасти не только Страну чудес и Оз, но и реальный мир. Спродюсирует проект Брайан Унклесс («Голодные игры»). Из заявки планируется сделать полноценную франшизу.

Шер присоединилась к сиквелу основанного на творчестве группы ABBA фильма «Мама мия!» — «Here We Go Again». Свои роли в картине повторят также Мерил Стрип, Колин Фёрт, Аманда Сейфрид и Кристин Барански.

Как сообщает издание Indiewire, Гильермо дель Торо снимает документальный фильм о знаменитом американском режиссёре, сценаристе и продюсере Майкле Манне. Такое объявление сделал директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо на фестивале Люмьер. Другая информация об этом пока отсутствует. Как отмечает издание, новость соответствует привычке дель Торо анонсировать как можно больше различных фильмов. Его список нереализованных проектов длиннее, чем его фактическая фильмография.

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