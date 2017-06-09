Ролики россыпью: «Джуманджи» «Величайший шоумен», «Борг/Макинрой», «Геошторм»

В кинотеатрах по-прежнему блокбастеры и пустота, а в Интернете — в основном аутсайдеры, проходимцы и дежурные непримечательные обновления.

Джеки Чан снялся в роли сильно огорчённого отца, который мстит за смерть дочери сильно наглому Пирсу Броснану. Фильм называется уникально — «Иностранец».

Дуэйн Джонсон и Джек Блэк зачем-то подписались под никому не нужный ребут «Джуманджи» — теперь не игровой мир попадает в реальный, а наоборот, герои попадают в игру. То есть, теперь это дурацкая подростковая комедия про попаданцев.

Ну, и Хью Джекман предстал идеальным семьянином и заодно отцом шоу-бизнеса в типично американском, ужасно оптимистичном мюзикле «Величайший шоумен».

Из остальных премьер — проходной форсажный экшн «Овердрайв» с Де Армас, ужастик «Полароид» про убивающий всех фотоаппарат и спортивно-биографическая драма «Борг/Макинрой» с Лабафем. Правда, по трейлеру, Лабаф как будто играет второстепенную роль.

Также вторые трейлеры у циничной женской комедии «Ингрид едет на запад», фильма-катастрофы «Геошторм» и уличной драмы «Хорошее время» с Паттинсоном. В двух последних случаях ролики более обстоятельные, чем раньше. Для «Времени» это хорошо, для «Геошторма» — не очень. Батлер продолжает сниматься в фигне.

Новые международные трейлеры — у заведомо провального мультфильма «Эмодзи», заведомо провальной экранизации Стивена Кинга «Тёмная башня» и заведомо успешной криминальной комедии Содерберга «Удача Логана». Отдельно у «Логана» стоит посмотреть первый отрывок с невероятно забавным Крэйгом.

Ещё очень насыщенный третий, но в целом явно лишний трейлер у «Взрывной блондинки». И сразу два русских трейлера у «Наёмника», который в оригинале «Американский убийца».

Много отрывков у фантастики Люка Бессона «Валериан». У нового «Бегущего по лезвию» — большой ролик о съёмках с кучей сочных кадров. Новые телеролики — у той же «Тёмной башни», комикса “Kingsman 2” и военной драмы «Дюнкерк». У Нолана также можно послушать часть саундтрека — Циммер снова написал что-то крутое.

На этом всё.

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