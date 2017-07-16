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5 лучших роликов недели: снова Бломкамп, «Твин Пикс», Кит Харингтон и «Черепашки-ниндзя»

Киноблог » Ссылка дня » 16 июля 2017, 14:56:13
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5 лучших роликов недели: снова Блокмкамп, Твин Пикс , Кит Харингтон и Черепашки-ниндзя

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Нил Бломкамп продолжает сжигать деньги, выпуская то небольшие злые скетчи про Бога или «Магазин на диване», то большие научно-фантастические короткометражки, ради которых всё и затевалось. На этот раз — твистовый триллер в духе «Нечто» и «Чужого» с Дакотой Фэннинг. Есть русские субтитры.


Кайл Маклохлан отвечает на вопросы юзеров «Фэйсбука» по поводу «Твин Пикса».


Просто очень красивый ролик про фэшн и архитектуру.


Кит Харингтон пробуется на другие роли в «Игре престолов»:


Короткометражка «Никелодеона» про «Черепах-ниндзя»:


На этом всё.


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