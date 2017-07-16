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5 лучших роликов недели: снова Бломкамп, «Твин Пикс», Кит Харингтон и «Черепашки-ниндзя»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
Нил Бломкамп продолжает сжигать деньги, выпуская то небольшие злые скетчи
Кайл Маклохлан отвечает на вопросы юзеров «Фэйсбука» по поводу «Твин Пикса».
Просто очень красивый ролик про фэшн и архитектуру.
Кит Харингтон пробуется на другие роли в «Игре престолов»:
Короткометражка «Никелодеона» про «Черепах-ниндзя»:
На этом всё.
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