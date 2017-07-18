Дев Патель, Бен Стиллер, Кэтрин Уотерстон и Андрес Мускетти

Дев Пател и Бен Стиллер создадут стриптиз-клуб «Чиппендейлс»

Дев Пател и Бен Стиллер планируют поучаствовать в драме о зарождении в 1980-х годах мужского стриптиз-клуба «Чиппендейлс» ("I Am Chippendales"). В 2009 году фильм планировал снимать Тони Скотт, затем Барри Зонненфельд, позднее место режиссёра занял Алан Болл. В настоящее время его имя в связи с проектом не указывается.

Картина расскажет историю создателя стриптиз-клуба индийским эмигрантом Стивом Бэнерджи, настоящее имя которого Сомен Бэнерджи. Его история началась с небольшого американского городка, где он работал управляющим бензоколонки «Mobil» и клуба игры в нарды, не пользовавшегося популярностью у обывателей. Сколотив небольшой капитал, он приобрёл захудалый лос-анджелесский клуб, открыл в нём шоу «Женский рестлинг в грязи» и ночную танцевальную программу. Дела потихоньку пошли в гору, и вскоре он создаёт «Чиппендейлс», а затем несколько аналогичных клубов в Нью-Йорке, Филадельфии, Флориде, Лондоне и Гамбурге. Профессионалы шоу-бизнеса, которых нанимает Бэнерджи, превращают не слишком изысканное мужское шоу в настоящий театр со своим сценарием, музыкой, режиссурой. Он становится чудовищно богатым, а между держателями акций клуба начинается настоящая война за обладание контрольным пакетом. Вскоре находят труп одного из них. У Бэнерджи начинается настоящая паранойя, и он нанимает профессионального киллера, чтобы убрать сразу троих конкурентов, а затем и главного режиссёра. Но исполнитель убийств оказывается агентом ФБР и Бэнерджи на 26 лет отправляется за решётку. 23 октября 1994 года он сводит счёты с жизнью прямо в своей камере.

Бэнерджи сыграет Дев Пател, а Бен Стиллер изобразит его партнёра по бизнесу Ника Денойю, убитого в 1978 году нанятым Бэнерджи киллером.

Последнюю версию сценария пишет Айзек Адамсон. В производстве принимают участие компании: Bold Films, она же профинансирует картину, Permut Presentations, а также принадлежащая Стиллеру Red Hour Films. Продюсеры — Майкл Литвак, Гэри Майкл Уолтерс, Дэвид Пермут, Бен Стиллер и Ники Вайншток.

Кэтрин Уотерстон сыграет в фильме Джоны Хилла «Середина 90-х»

Кэтрин Уотерстон получила роль в драме «Середина 90-х» ("Mid-90s"), на которую ранее претендовала Мишель Уильямс. Режиссёр картины — Джона Хилл. Это его дебютная работа в новом для себя качестве, он же написал сценарий к фильму.

События разворачиваются в 1990-е годы в Лос-Анджелесе. В центре истории — группа калифорнийских подростков в момент взросления, когда они только открывают для себя алкоголь, наркотики, секс, увлечены поединками на скейтборде и мучительно ищут своё место в жизни, далеко не всегда принимая правильные решения.

Уотерстон будет играть мать главного героя Стиви, которой непросто в одиночку воспитывать сына.

Съёмки фильма только что стартовали. Продюсер — Скотт Рудин.

Андрес Мускетти возглавит съёмки «Роботека»

Sony Pictures нашла режиссёра для киноадаптации научно-фантастического аниме-сериала восьмидесятых «Роботек» ("Robotech"), за которую ещё в 2008 году безуспешно бралась студия Warner Bros. Им стал автор хоррор-фильма «Мама» и выходящего в прокат в этом году «Оно» Андрес Мускетти. Сестра режиссёра Барбара Мускетти выступит продюсером фильма совместно с Джанни Нуннари и Марком Кантоном.

Изучив упавший на Землю инопланетный космический корабль, люди создают на тех же технологиях гигантский авианосец Макросс, несущий на борту несколько звёздных истребителей, способных трансформироваться в огромного боевого робота. Вернувшихся за своим кораблём инопланетян земляне встречают залпом из его главных орудий. Начинается боевое противостояние, во время которого становится известна тайна корабля пришельцев.

«Роботека» давно и безуспешно хотели адаптировать для кино. В проект не раз назначались сценаристы и режиссёры, среди которых некоторое время назад побывал Джеймс Ван. В настоящее время продюсерам предстоит найти нового сценариста.

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