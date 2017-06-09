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Бокс-офис США: 14-16 июля, «Планета обезьян» отступает
К моменту своего выхода «Планета обезьян: Война» была главной надеждой этого лета среди франчайзов, не являвшихся комиксовыми — два суперуспешных предшественника, обещание сильного финала трилогии, не просто хорошая, но лучшая для любого широкого релиза последних месяцев критика. Казалось, кассовое движение вверх просто не могло не продолжиться, однако уже первые цифры сломали эти надежды, и фильм Мэтта Ривза подошёл к утру понедельника с $56,5 млн эстимейтс, фактически повторив старт «Восстания» ($54,8 млн) и перечеркнув весь рост «Революции» ($72,6 млн).
Неожиданно большую роль, судя по всему, сыграл маркетинг, не показавший достаточно нового по сравнению со вторым фильмом. Однако, глядя на общемировые цифры, приходится допустить, что заметная часть зрителя либо изначально была не в восторге от мрачного тона «Революции», либо выработала аллергию на него, глядя на те же самые трейлеры «Войны». Несмотря на то, что предыдущий фильм был предельно выносливым хитом, его продолжение падает везде — за пределами США новичок собрал с 61 рынка всего $46 млн, и в трёх странах-лидерах — Великобритании, России и Испании — его сборы упали бы даже при сохранении курса валют на уровне лета 2014 года. У себя дома «Война» теперь должна собрать 150-170 миллионов против $177 млн «Восстания», по миру же её единственной надеждой на полмиллиарда является Китай.
Бокс-офис этой недели мало воодушевляет и ниже первой строчки — так, «Человек-паук: Возвращение домой» после отличного старта просел на 61%, и единственной причиной, почему это не позор с учётом рейтингов, является то, что в июле будни забирают куда больше денег, чем в мае, где «Человек-паук 3» и «Новый Человек-паук 2» в своё время падали ровно так же. Результатом для фильма Джона Уоттса стали $45,2 млн за второй уикенд и $208,3 млн за 10 дней проката, с которыми он успешно оставил позади второго «Нового» ($202,9 млн) и направляется теперь к $310-330 млн итоговой кассы.
Далее «Гадкий я 3» ожидаемо опустился на 43% к $18,9 млн за третий уикенд и $189 млн подытога, к которым он добавит ещё полтинник с небольшим. Кто продолжает радовать, так это «Малыш на драйве» — музыкальный экшн Эдгара Райта вновь снизился на треть и получил $8,8 млн за третьи выходные и $73,2 млн подытога, итого производственный бюджет в $34 млн дома окуплен, осталось подобраться как можно ближе к сотне.
Замкнул пятёрку лидеров независимый ромком «Любовь — болезнь» — после трёх недель блестящего узкого проката Amazon и Lionsgate повели себя агрессивно и расширили фильм на 2500+ площадок, до этого потратив аж $25 млн на маркетинг, однако собранные за уикенд $7,6 млн послужили им напоминанием о том, что это все равно санденсовская драмокомедия с никому не известными звёздами. При текущих $16 млн лента доберётся до своей тридцатки, но сделать это она могла и при меньших затратах и более терпеливой стратегии.
Лучшее падение в чарте, никого не удивив, показала «Чудо-женщина», опустившаяся на 30% к $6,9 млн за седьмой уикенд и $380,7 млн за полтора месяца проката, впереди у неё ещё двадцатка. За ней хоррор «Шкатулка» собрал на старте жалкие $5,6 млн, «Тачки 3» снизились на 41% к $3,2 млн за пятый уикенд и $140 млн за месяц проката, а «Трансформеры 5» рухнули ещё на 56% к $2,8 млн за четвёртые выходные и $124,9 млн подытога.
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