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Кинокасса России: 6-9 июля, «Человек-паук» летит по плану
Отечественный бокс-офис вот уже третью неделю мучительно поднимает валовую кассу на 5-10% — в этот раз она составила 878 млн рублей, и хорошо ещё, что главная премьера стала первой аж за месяц, сумевшей оправдать кассовые ожидания. «Человек-паук: Возвращение домой» завершил у нас уикенд с суммой в 470 млн руб. — таким образом, он почти в полтора раза обогнал «Нового Человека-паука 2» (335 млн) и показал восьмой старт в марвеловской киновселенной. Особой выносливости у фильма, скорее всего, не будет, но летние будни должны позволить ему первым из сольных выступлений ЧП доползти до миллиарда.
С прокатом неблокбастеров в последнее время так дурно, что уже по традиции лишь один другой релиз собрал за выходные хоть что-нибудь, и это, разумеется, фильм, находившийся в позиции Спайди неделю назад. «Гадкий я 3» предсказуемо упал чуть сильнее чем вдвое к 254 млн руб. за второй уикенд, и в воскресенье ему таки покорился миллиард рублей, хотя по-хорошему это должно было случиться раньше. По меньшей мере, фильм сократил процентное отставание с «Миньонами», которые обваливались куда хуже, и по их же графику ещё вполне может покорить итоговые полтора миллиарда.
Замкнули тройку лидеров, кто бы мог подумать, «Трансформеры 5», даром что они обвалились ещё втрое и подняли в результате лишь 45 млн руб., доведя подытог до 898 млн руб., к которым добавится не больше полтинника. И уже за ними «Сказ о Петре и Февронии» осилил на тысяче площадок 23 млн руб., получив один из худших эвериджей в десятке лидеров и едва угодив в топ-30 стартов среди отечественных мультфильмов.
Что касается текущей недели, то здесь история повторится — «Планета обезьян: Война» выходит в качестве единственного новичка, способного не только собрать девятизначную сумму, но и даже подойти к ней близко. Следите за нашими обзорами.
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