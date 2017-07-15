Сериал Роберта Киркмана, Ноя Хоули и братьев Руссо и проекты Pixar и DisneyToon Studios

Ной Хоули, Роберт Киркман и братья Руссо разрабатывают многосерийную криминальную драму

Шоураннер теле-сериала «Фарго» Ной Хоули, создатель комиксов «Ходячие мертвецы» и сценарист Роберт Киркман, а также режиссёры «Первого мстителя 2-3» Энтони и Джо Руссо объединяются в команду для работы над многосерийной криминальной драмой «Криминальный гений» ("Mastermind"). Проект заказал телеканал FX.

В основе сериала — цикл статей Эвана Рэтлиффа из онлайн-журнала "The Atavist", которые он написал после почти двухлетнего расследования дела программиста Пола Ле Ру, являвшегося также наркобароном, торговцем оружием и, после ареста, информатором правительства США.

В 2004 году, задолго до тёрок АНБ с Apple относительно предоставления компанией кода для доступа к личной информации граждан, находящейся на их айфонах, Ле Ру создал программный код, который то же ведомство не могло взломать более 15 лет. Эксперт по шифрованию данных Ле Ру стоял за созданием одной из самых старых и надёжных программ TrueCrypt и её предшественницы E4M. В 2014 году TrueCrypt загадочно исчезла, чем вызвала настоящую бурю в IT-сообществе.

В своих статьях Рэтлифф подробно описывает трансформацию Ле Ру из блестящего программиста в международного преступника, чьи следы усеяны трупами от заказных убийств.

Братья Руссо выступят исполнительными продюсерами и снимут полный сезон, который, как полагают, будет состоять из 8-10 эпизодов. Киркман и Хоули также выступят исполнительными продюсерами. Кто из них напишет сценарий, а кто назовётся шоураннером, пока неясно.

Студия Pixar анонсировала городское фэнтези автора «Университета монстров»

Студия Pixar на ежегодном анимационном диснеевском конвенте D23 Expo, проходящем в эти выходные, анонсировала безымянное городское фэнтези режиссёра Дэна Скэнлона, известного по полнометражному компьютерному мультфильму «Университет монстров».

Работа над оригинальной анимационной лентой идёт сейчас полным ходом в Pixar Animation Studios. По словам режиссёра, история вдохновлена его личным жизненным опытом. Скэнлон в юном возрасте потерял отца и долгое время задавался вопросом — кем и каким человеком он был? Став сценаристом и режиссёром, он решил дать героям придуманной им истории шанс получить все ответы.

Итак, события разворачиваются в мире без людей, населённом сказочными существами — эльфами и троллями. Имеются там и единороги, которые настолько обыкновенны, что сравнимы с бродячими животными. В центре сюжета — два братца-эльфа, в раннем возрасте потерявшие отца и так и не успевшие узнать и запомнить его. Однако есть в том мире волшебство, которое может на один день отправить их в прошлое, чтобы прожить его со своим отцом. Эльфы отправляются на поиски этого волшебства.

Дата релиза фильма не указывается.

DisneyToon Studios представила мультфильм о космосе из вселенной «Тачек» и «Самолётов»

На том же слёте D23 Expo DisneyToon Studios объявила, что 12 апреля 2019 года в прокат выйдет безымянный оригинальный мультфильм про космос, и представила единственное фото из новой работы, которое вы можете здесь видеть.

Как говорят, мультфильм расскажет историю про авиацию будущего, а все события буду происходить в воздушной атмосфере и за её пределами — в космосе. Между тем, созданный в мультфильме мир — часть той же вселенной, где обитают «Тачки» и «Самолёты». В продемонстрированном на мероприятии отрывке можно было увидеть современные сверхзвуковые самолёты (с глазами), которые с лёгкостью преодолевают атмосферу и выходят в открытый космос.

Режиссёры проекта — Клэй Холл, автор «Самолётов» и анимационной ленты «Феи: Тайна зимнего леса», а также Роберт Ганнауэй («Тимон и Пумба», «Самолёты: Огонь и вода», «Феи: Тайна зимнего леса»). Продюсер — Феррелл Баррон.

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