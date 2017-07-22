Сиквел «Бэтмена» может остаться без Бена Аффлека

Вокруг Бена Аффлека в Голливуде ходят слухи о том, что актёр больше не будет играть Бэтмена в сольном фильме и что студия Warner Bros. уже ищет ему замену. Сначала это был назначенный в сиквел фильма режиссёр Мэтт Ривз, который заменил Аффлека, а не так давно он заявил, что не будет использовать его сценарий, а начнёт проект с нуля. Не будет в фильме, по-видимому, и объявленного ранее Джо Манганьело в роли суперзлодея Дефстроука.

Пока, разумеется, все ведут себя вежливо и ищут наиболее приемлемую причину для расставания, например, возраст актёра, которому в августе исполнится 45 лет. Таким образом, он оказывается намного старше всех членов «Лиги справедливости», которая, вероятно, станет последней площадкой для появления на ней Аффлека-Бэтмена. Идея Зака Снайдера сделать Бэтмена своего рода ветераном среди других супергероев, который много лет вёл ожесточённую борьбу с преступностью Готэма, растаяла с уходом самого Снайдера. Его место теперь занял Джосс Уэдон.

Говорят также, что и для самого Аффлека это был бы неплохой шанс первым отказаться от роли в сольном проекте, поскольку студия планирует с актёром уже не сиквел, а новую трилогию, которой придётся отдать много лет.

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