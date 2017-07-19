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Фелисити Джонс сыграет первую женщину-еврейку в Верховном суде США

Киноблог » Вести с полей » 19 июля 2017, 14:15:51
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Фелисити Джонс

Британская актриса Фелисити Джонс сыграет в биографической драме о Рут Бейдер Гинзбург — первой женщине еврейского происхождения, добившейся должности судьи в Верховном суде США. Ранее на главную роль в фильме претендовала Натали Портман. Режиссёр безымянного пока проекта — Мими Ледер, большую часть своей творческой жизни отдавшая телевидению. Она принимала участие в съёмках таких проектов, как: «Оставленные», «Фарт», «Нэшвилл», «Джон Доу», «Бесстыдники» и «Скорая помощь». Среди её кинопроектов фильмы: «Заплати другому», «Кодекс вора», «Столкновение с бездной», «Миротворец».

Гинзбург не отличалась особой благосклонностью к феминизму, но много лет и усилий потратила на отстаивание прав женщин. Она стала соучредителем первого юридического журнала о гендерном равенстве и первой женщиной-преподавателем на постоянной основе в Колумбийском университете. В 1993 году президент США Билл Клинтон назначил её судьёй в Верховном суде США, где она стала второй после Сандры Дей О’Коннор женщиной в суде и первой судьёй-еврейкой.

Сценарий к фильму написал Дэниел Стайплмен, подробно изучив карьеру Гинзбург. Съёмки начинаются в сентябре при поддержке кинокомпании Focus Features.

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