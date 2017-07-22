Кинокомпания Universal видит в Ченнинге Татуме будущего Ван Хельсинга

Universal Pictures пытается уговорить Ченнинга Татума возглавить актёрский ансамбль в перезагрузке «Ван Хельсинга», которую студия задумала ещё много лет назад, а теперь сделала частью «Тёмной вселенной» ("Dark Universe"). Первым проектом кино-вселенной стал очередной перезапуск «Мумии» с Томом Крузом в главной роли, который вышел в прокат в этом году.

Интересно, что в 2012 году и самому Крузу предлагали сыграть Ван Хельсинга. Тогда за проектом стояли сценаристы Алекс Курцман и Роберто Орчи и режиссёр Руперт Сандерс. К нынешнему приложили свою руку сначала Эрик Хайссерер («Прибытие») и Джон Спэйтс («Доктор Стрэндж»), а затем Дэн Мазо («Гнев титанов»), который внесёт свои правки или вовсе перепишет кино. Курцман и Крис Морган выступают продюсерами фильма, хотя это ещё может измениться.

В настоящий момент о режиссёре речь не идёт, пока к проекту пытаются привлечь звёзд и заручиться их согласием на участие в «Тёмной вселенной», персонажи которой не только солируют, но и работают в связке друг с другом в различных спин-оффах или чужих сольниках, как это было в «Мумии», где действовал персонаж Рассела Кроу — доктор Джекил/мистер Хайд.

Абрахам Ван Хельсинг — герой «Дракулы» Брэма Стокера, а также многочисленных экранизаций романа. Он бесстрашный убийца вампиров и заклятый враг кровожадного графа.

Среди наиболее известных исполнителей роли Ван Хельсинга в кино и теле-постановках: Питер Кушинг, Лоуренс Оливье, Энтони Хопкинс, Кристофер Пламмер, Мел Брукс, Рутгер Хауэр и Томас Кречман. В последнем фильме студии Universal «Ван Хельсинг» 2004года, где рассказывалось об охотнике за разного рода нечистью Гэбриэле Ван Хельсинге, главного героя сыграл Хью Джекман.

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