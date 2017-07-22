|
Кинокомпания Universal видит в Ченнинге Татуме будущего Ван Хельсинга
Universal Pictures пытается уговорить Ченнинга Татума возглавить актёрский ансамбль в перезагрузке «Ван Хельсинга», которую студия задумала ещё много лет назад, а теперь сделала частью «Тёмной вселенной» ("Dark Universe"). Первым проектом кино-вселенной стал очередной перезапуск «Мумии» с Томом Крузом в главной роли, который вышел в прокат в этом году.
Интересно, что в 2012 году и самому Крузу предлагали сыграть Ван Хельсинга. Тогда за проектом стояли сценаристы Алекс Курцман и Роберто Орчи и режиссёр Руперт Сандерс. К нынешнему приложили свою руку сначала Эрик Хайссерер («Прибытие») и Джон Спэйтс («Доктор Стрэндж»), а затем Дэн Мазо («Гнев титанов»), который внесёт свои правки или вовсе перепишет кино. Курцман и Крис Морган выступают продюсерами фильма, хотя это ещё может измениться.
В настоящий момент о режиссёре речь не идёт, пока к проекту пытаются привлечь звёзд и заручиться их согласием на участие в «Тёмной вселенной», персонажи которой не только солируют, но и работают в связке друг с другом в различных спин-оффах или чужих сольниках, как это было в «Мумии», где действовал персонаж Рассела Кроу — доктор Джекил/мистер Хайд.
Абрахам Ван Хельсинг — герой «Дракулы» Брэма Стокера, а также многочисленных экранизаций романа. Он бесстрашный убийца вампиров и заклятый враг кровожадного графа.
Среди наиболее известных исполнителей роли Ван Хельсинга в кино и теле-постановках: Питер Кушинг, Лоуренс Оливье, Энтони Хопкинс, Кристофер Пламмер, Мел Брукс, Рутгер Хауэр и Томас Кречман. В последнем фильме студии Universal «Ван Хельсинг» 2004года, где рассказывалось об охотнике за разного рода нечистью Гэбриэле Ван Хельсинге, главного героя сыграл Хью Джекман.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/22/5263.shtml?0
Раздел Вести с полей
Также в блоге:
5 лучших роликов недели: снова Бломкамп, «Твин Пикс», Кит Харингтон и «Черепашки-ниндзя» » Ссылка дня » 16/07
|
Universal Pictures пытается уговорить Ченнинга Татума возглавить актёрский ансамбль в перезагрузке «Ван Хельсинга»...
Вокруг Бена Аффлека в Голливуде ходят слухи о том, что актёр больше не будет играть Бэтмена в сольном фильме и что студия Warner Bros...
Шарлиз Терон появится в качестве приглашённой звезды в одном из эпизодов комедийного научно-фантастического сериала телеканала Fox «Орвилл»...
21 июля, пятница
Энн Хэтуэй сыграет героиню инди-триллера с элементами научной фантастики «O2»...
Создатель сериалов «Фарго» и «Легион» Ной Хоули анонсировал на проходящем в Сан-Диего конвенте Comic-Con разработку фильма «Доктор Дум»...
Пила 8, Jigsaw new
20 июля, четверг
Сандра Буллок договаривается об участии в постапокалиптическом триллере для Netflix «Скворечник» по одноимённому хоррор-произведению Джоша Малермана 2014 года. Роман...
Создатели хита НВО «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Ди Би Вайсс разрабатывают для канала НВО новый сериал «Конфедерат»...
Кинокомпания Warner Bros. Pictures готовит третий римейк фильма 1993 года «Похитители тел», который был снят по одноимённому роману американского писателя-фантаста...
Дюнкерк: Люди и цифры
Игра престолов: Опенинг 7 сезона: Дени идёт по коридору
Планета обезьян: Война: Ревенант
Сырое: Пустой желудок
Человек-паук: Возвращение домой: Пролёты и пробежки
|
|
|
|
|
«Дюнкерк», рецензия ММКФ 2017, фото «Планета обезьян: Война», рецензия «Игра престолов», начало 7 сезона, отзыв «Трансформеры 5», рецензия Сериал «Американские боги», отзыв «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия «Сырое», отзыв Сериал «Каслвания», отзыв Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв «Гадкий я 3», отзыв Сериал «Блеск», отзыв