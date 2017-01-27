Мишель Уильямс, «Чёрная пантера» и сериал «Люди Икс»

Мишель Уильямс сыграет в режиссёрском дебюте Джоны Хилла

Мишель Уильямс договаривается об участии в драме «Середина 90-х» ("Mid-90s") — режиссёрском дебюте актёра Джоны Хилла.

События в картине разворачиваются в 1990-е годы. В центре истории — группа калифорнийских подростков в момент взросления, когда они только открывают для себя алкоголь, наркотики, секс, увлечены поединками на скейтборде и мучительно ищут своё место в жизни, далеко не всегда принимая правильные решения.

Мишель Уильямс предложена роль матери главного героя Стиви, которой непросто в одиночку воспитывать сына.

В проекте также участвует продюсер Скотт Рудин, ранее уже сотрудничавший с Хиллом в таких картинах, как «Человек, который изменил всё» и «Взломщики сердец».

Съёмки «Середины 90-х» начнутся в июне. До этого момента Уильямс предстоит поработать на съёмочной площадке биографической картины о Дженис Джоплин.

Начались съёмки «Чёрной пантеры»

Marvel Studios анонсировала начало съёмочного периода кинокомикса «Чёрная пантера» ("Black Panther") и обнародовала некоторые детали, включая полный список занятых в проекте актёров. Официально подтверждено участие в фильме Энди Сёркиса в роли Улисса Клоу, которого он уже играл в «Мстителях: Эре Альтрона», а также Мартина Фримана в роли правительственного агента и куратора Ваканды Эверетта К. Росса, которого он тоже играл ранее в кинокомиксе «Первый мститель: Противостояние». До официального объявления их участие было под вопросом.

В остальном главный актёрский состав «Чёрной пантеры» выглядит следующим образом: Чедвик Боусман («Первый мститель: Противостояние», «Боги Египта»), Майкл Б. Джордан («Крид: Наследие Рокки»), Люпита Нионго («Звёздные войны: Пробуждение Силы», «12 лет рабства»), Данаи Гурира («Ходячие мертвецы», «Посетитель»), Дэниел Калуя («Убийца», «Добро пожаловать в капкан»), Анджела Бассетт («Американская история ужасов», «Падение Лондона») и Форест Уитакер.

События в фильме начинаются после событий в «Первом мстителе: Противостоянии», с возвращения Т’Чаллы домой в закрытую и технологически развитую африканскую страну — Ваканду. Молодому воину предстоит занять трон, унаследованный им от отца, однако его планам пытается помешать некая вражеская сила, угрожающая Т’Чалле, Ваканде и всему миру.

Снимает картину Райан Куглер («Крид: Наследие Рокки», «Станция Фрутвейл») по сценарию, который он писал вместе с Джо Робертом Коулом («Американская история преступлений: Народ против О. Джей Симпсона»). Продюсеры: Кевин Фейдж, Луис Д’Еспозито, Виктория Алонсо, Нейт Мур, Джеффри Чернов и Стэн Ли. В прокате она стартует 16 феврале 2018 года.

«Люди Икс» не отпускают Брайана Сингера

Брайан Сингер возглавит съёмки пилотного эпизода телесериала «Люди Икс», который телеканал FOX анонсировал ещё два года назад. Режиссёр и продюсер многие годы был связан с кинофраншизой, начиная с её дебюта в 2000 году. Сингер принимал участие в написании сценария, продюсировал и снял в общей сложности четыре фильма серии: «Люди Икс» (2000 год), «Люди Икс 2» (2003), «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014) и «Люди Икс: Апокалипсис» (2016).

В центре сюжета сериала окажутся обычные родители, которые узнают, что их дети являются мутантами со сверхспособностями. Семья на собственном опыте узнаёт, что значит быть не такими как все. Скрываясь от враждебно настроенных по отношению к себе властей, они связываются с подпольной организацией других людей-мутантов и начинают борьбу за выживание.

Автор сценария и шоураннер — Мэтт Никс («Чёрная метка»). Производство сериала берут на себя компании 20th Century Fox Television и Marvel Television. Сингер не только возглавит съёмки пилота, но и выступит исполнительным продюсером вместе с Джимом Кори, Саймоном Кинбергом, Джефом Лобом и Лорен Шулер Доннер.

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