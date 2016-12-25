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Кинокасса России: 19-22 января, Дизель спешит на помощь

Киноблог » Бокс-офис » 24 января 2017, 22:52:20
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Три икса: Мировое господство

С наступлением второй половины января отечественный бокс-офис на пару недель вернулся в режим «одна большая премьера и все остальные», и на минувшей неделе означенной премьере как раз хватило топлива для того, чтобы валовая касса не упала, но чуть подросла до 773 млн рублей.

«Три икса 3», мало кому нужные у себя дома, принесли чуть больше 40% этих денег, а именно — 319 млн руб., с которыми фильм уверенно оставил позади «Последнего охотника на ведьм» (271 млн руб.), на которого в первую очередь и равнялся. Миссия выполнена, о какой-то выносливости здесь вряд ли может идти речь, поэтому к концу недолгого проката новичку стоит надеяться в лучшем случае на 650-700 миллионов.

На второй строчке точно так же оправдал свои коммерческие ожидания отечественный хоррор «Невеста» — со своими 102 млн руб. кино сразу в полтора раза обогнало своего главного предшественника в лице «Пиковой дамы» (65 млн руб.), а заодно умудрился почти догнать заокеанские хиты прошлого лета «Заклятие 2» (115 млн руб.) и «И гаснет свет» (108 млн руб.), теперь осталось лишь добрать до двух сотен итога.

Комедийно-романтические премьеры минувшей недели с прибытием двух жанровых новичков не смутились и сохранили свои позиции в чарте. Тройку лидеров вновь замкнул «Почему он?» — падение на 42% дало ленте 69 млн руб. за уикенд и уже 233 млн руб. подытога, с которыми она уверенно нацеливается на три сотни. Что же до «Ла-Ла Ленд», он под влиянием очевидно позитивных рейтингов опустился всего на 30%, налицо 58 млн руб. за вторые выходные и 171 млн руб. текущей кассы, и подоспевшие как раз вовремя оскаровские номинации должны подарить фильму как минимум ещё одну удачную неделю.

В противостоянии двух самых кассовых новогодних релизов уикенд впервые выиграл «Викинг», обвалившийся втрое к 42 млн руб. за четвёртые выходные и 1,481 млрд руб. подытога. Ну а «Кредо убийцы», со своей стороны, красиво рухнуло с первой строчки на шестую, где показало обвал на 72%, 39 млн руб. за третий уикенд и 966 млн руб. текущей кассы. Впереди у обоих фильмов ещё по 30-40 миллионов.

Что касается последнего уикенда января, он стал пристанищем для очередного не знающего, куда деваться от голливудских тяжеловесов, отечественного блокбастера — «Притяжение» претендует на первую строчку и 250+ стартовых миллионов, валовая же касса за отсутствием других заметных премьер рискует возобновить падение. Следите за нашими обзорами.


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