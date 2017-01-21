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«Терминатор» возвращается к Джеймсу Кэмерону

Киноблог » Вести с полей Терминатор » 21 января 2017, 15:11:59
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Джеймс Кэмерон, Арнольд Шварценеггер

В 2019 году права на «Терминатора» возвращаются к своему создателю Джеймсу Кэмерону. В преддверии события он выбрал для картины режиссёра в лице Тима Миллера, автора «Дэдпула».

Как известно, пятый фильм франшизы «Терминатор: Генезис» не оправдал возложенных на него надежд. Между тем, ему была уготована участь фильма-открытия новой трилогии. И если бы всё сложилось удачно, то, согласно планам продюсеров из SkyDance, в этом году мы увидели бы его сиквел, а в следующем — триквел. Нет судьбы.

Но с возвращением прав к Кэмерону появляется надежда на воскрешение франшизы, тем более, что режиссёр намерен лично контролировать производство. Будет ли он консультантом или продюсером пока, к сожалению, неизвестно. Однако он точно не займёт место режиссёра, поскольку у него и без того много работы с сиквелами «Аватара». Кроме того, Кэмерон однозначно видит режиссёром фильма Тима Миллера.

Что касается места новой затеи в имеющейся франшизе, то пока неясно, будет ли это перезагрузка, римейк или продолжение. Допускается также и мысль о том, что это вообще может быть продолжение второй кэмероновской картины «Терминатор: Судный день», которая проигнорирует все последующие попытки других режиссёров внести во франчайз свою лепту.

Вполне возможно, что все эти немаловажные детали будут решаться по мере разработки сценариев развития истории, для чего в настоящий момент подобрана целая команда сценаристов, специализирующихся на научной фантастике. Их задача заключается в том, чтобы извлечь из имеющихся данных всё возможное, что поможет вдохнуть в историю новую жизнь. Процесс контролирует продюсер Дэвид Эллисон из компании SkyDance, которая также обеспечит проекту должное финансирование.

В 2015 году компания заявляла о планах провести глобальное исследование мнений зрительской аудитории о франшизе, чтобы избежать повторения ошибок в будущем. Возвращение планировалось эпическое — замутить производство шестого фильма одновременно с телесериалом. В настоящий момент о сериале ничего не сообщается.

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