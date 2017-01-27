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Мишель Уильямс сыграет в режиссёрском дебюте Джоны Хилла
Мишель Уильямс договаривается об участии в драме «Середина 90-х» ("Mid-90s") — режиссёрском дебюте актёра Джоны Хилла.
События в картине разворачиваются в 1990-е годы. В центре истории — группа калифорнийских подростков в момент взросления, когда они только открывают для себя алкоголь, наркотики, секс, увлечены поединками на скейтборде и мучительно ищут своё место в жизни, далеко не всегда принимая правильные решения.
Мишель Уильямс предложена роль матери главного героя Стиви, которой непросто в одиночку воспитывать сына.
В проекте также участвует продюсер Скотт Рудин, ранее уже сотрудничавший с Хиллом в таких картинах, как «Человек, который изменил всё» и «Взломщики сердец».
Съёмки «Середины 90-х» начнутся в июне. До этого момента Уильямс предстоит поработать на съёмочной площадке биографической картины о Дженис Джоплин.
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