Энн Хэтуэй, Дуэйн Джонсон, Стивен Гэган и Гильермо дель Торо

Энн Хэтуэй присматривается к римейку «Отпетых мошенников»

Энн Хэтуэй договаривается об участии в фильме женской версии знаменитой комедии Фрэнка Оза 1988 года «Отпетые мошенники». Картина получила название «Паршивки» ("Nasty Women"). Другую главную роль получила актриса Ребел Уилсон («Братья из Гримсби», «Идеальный голос», «Ночь в музее: Секрет гробницы»). В оригинальной картине главные роли сыграли Майкл Кейн, Стив Мартин и Гленн Хедли.

Мартин сыграл мелкого мошенника Фредди, заключившего пари с аферистом-профессионалом высокого класса Лоуренсом, что он первым охмурит богатую наследницу (Хедли). С этого момента между двумя мужчинами и их объектом желаний начинается игра в кошки-мышки. Успех картины поспособствовал появлению в 2005 году одноимённого мюзикла.

Фильм Оза, к слову, тоже является римейком картины Ральфа Леви 1964 года «Сказки на ночь». Главные роли в ней сыграли: Дэвид Нивен, Марлон Брандо и Ширли Джонс.

Сценарий очередного римейка, главные партии в котором отданы женщинам, написал Джейк Шеффер. На этот раз предметом пристального внимания мошенниц станет богатый технический гений.

Дуэйн Джонсон получит сольный фильм «Чёрный Адам»

Дуэйн Джонсон сыграет заглавную роль в сольном кинокомиксе от DC Comics «Чёрный Адам» ("Black Adam"). Уже несколько лет актёр числится в роли суперзлодея Чёрного Адама в экранизации комикса «Шазам!» ("Shazam!"), которую сначала собирались выпустить в прокат в августе 2016 года, а затем перенесли на 2019 год. Вероятно, и этот релиз будет пересмотрен.

Чёрный Адам на заре своего существования в комиксах в 40-х годах прошлого века изображался как древнеегипетский принц Тет Адам и предшественник Капитана Марвела, потерпевший от него поражение и бросивший вызов ему и его соратникам. В истории про Шазама совет самых влиятельных в мире волшебников провозглашает темнокожего Адама своим чемпионом и наделяет его значительными властными полномочиями. Однако моральный облик персонажа уже был искажён и вместо того, чтобы использовать свои способности во благо других, он использует их ради получения ещё большей власти. На его пути встаёт Шазам — новый чемпион, препятствующий Чёрному Адаму завладеть миром. Злодей умеет летать, обладает невероятной силой и гибкостью, управляет молниями и творит волшебство.

Согласно новым планам DC Films и New Line, в производство «Шазам» и «Черный Адам» отправятся одновременно. Первый проект пишет Генри Гейден, у второго пока нет ни сценариста, ни режиссёра. Что касается Дуэйна Джонсона, то ему предстоит сниматься в обеих картинах.

Стивен Гэган возглавит съёмки "Tom Clancy’s The Division"

Стивен Гэган («Золото», «Сириана», «Траффик») назначен режиссёром киноадаптации компьютерной игры от шведской компании Ubisoft Massive "Tom Clancy’s The Division". Главные роли в фильме закреплены за Джейком Гилленхаалем и Джессикой Честейн.

События первоисточника разворачиваются в охваченном пандемией Нью-Йорке. Основные службы города не работают — и ситуация быстро скатывается в хаос. Персонаж Гилленхааля — агент спецподразделения, который должен обеспечить порядок, разобравшись с криминальной обстановкой на улицах, и выяснить причины случившегося.

Вероятно, Гэган сам напишет сценарий к фильму. Продюсируют проект Гилленхааль и Джерард Гиллемо из компании Ubisoft. Их задача состоит в том, чтобы снять картину к 2018 году.

Гильермо дель Торо вновь обещает «Хеллбоя 3»

Гильермо дель Торо вновь будоражит фанатов «Хеллбоя» обещаниями третьей части. У себя в твиттере режиссёр устроил опрос по поводу триквела с двумя вариантами ответа: «да» и «да, чёрт побери». Он пообещал заняться фильмом, если число положительным ответов за сутки дойдёт до 100 тысяч. Фанаты, как следовало ожидать, оказались людьми ответственными, так что режиссёр теперь планирует обдумать идею картины с автором оригинальных комиксов Майком Миньолой и исполнителем заглавной роли в двух фильмах Роном Перлманом.

Это не первое обращение режиссёра к поклонникам кино о Хеллбое, но к особым переменам оно не привело. Дилогия не стала хитом мирового проката, однако заметно прибавила в весе впоследствии на двд и обрела культовый статус. Периодически разговоры о «Хеллбое 3» будоражат интернет-пользователей, да и сам дель Торо подбрасывает «дровишек в огонь», так что не стоит обольщаться раньше, чем будут сделаны официальные заявления.

Напомним читателю, что первый фильм «Хеллбой: Герой из пекла» вышел более 10 лет назад, в 2004 году. Для его сюжета были использованы комиксы: «Хеллбой: Семя разрушения», «Хеллбой: правая рука Судьбы» и «Хеллбой: Короб со злом». Сиквел «Хеллбой: Золотая армия» увидел свет четыре года спустя — в 2008 году и был номинирован на премию «Оскар» в категории «лучший грим».

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