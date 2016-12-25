Бокс-офис США: 20-22 января, Шьямалан набирает силу

Сага об М. Найте Шьямалане совершила долгожданный новый поворот полтора года назад, когда сценарист и режиссёр, сообразив, что ему нечего терять, поставил самый малобюджетный фильм в своей карьере и впервые более чем за десятилетие был тепло принят и критиками, и зрителями. Пока же те радовались увиденному, автор уже вновь был на съёмочной площадке, и теперь его камбэк можно считать полноценным — интригующая завязка и готовый на всё Джеймс Макавой были подкреплены точным маркетингом, позитивной критикой и статусом главного хоррора аж с конца лета, и всё это вывело «Сплит» на блестящие $40,2 млн за первые три дня проката.

Таким образом, фильм более чем в полтора раза обогнал «Визит» ($25,4 млн) и большие герметические триллеры прошлого года «Не дыши» ($26,4 млн) и «Кловерфилд, 10» ($24,7 млн), показал четвёртый в истории старт января, подарил Шьямалану лучший старт для его оригинального проекта со времён «Таинственного леса» ($50,7 млн) и, наконец, сразу же несколько раз окупил производственный бюджет в $10 млн, который, как и в случае с пятимиллионным «Визитом», преимущественно состоял из личных денег режиссёра, что теперь обещает ему тонну прибыли. При позитивных рейтингах и отсутствии серьёзной конкуренции в течение нескольких недель, по графику «Кловерфилда» или февральского «Острова проклятых» трэшовый триллер теперь может только дома собрать $125-140 млн.

В августе 2002 года через неделю после шьямалановских «Знаков» в американский прокат вышли «Три икса», и оба фильма стали главными хитами конца сезона. Пятнадцать лет спустя Вину Дизелю остаётся полагаться на другие франчайзы — возрождение Ксандера Кейджа в «Мировом господстве», как и предполагалось, вылилось в скромные стартовые $20 млн, то есть в точности повторило судьбу «Риддика» ($19 млн). Но если последний сразу же отбил на старте половину бюджета, то новичку дома грозит в лучшем случае полтинник при затратах в $85 млн, и даже если остальной мир принесёт желаемые две сотни, продолжать здесь нечего.

Большинство старожилов под давлением новоприбывших и после праздничного уикенда просели сильнее ожидаемого, но не «Скрытые фигуры» — драма легко показала лучшее падение среди широких релизов, опустившись всего на 22%, и демонстрирует в результате $16,3 млн за третий широкий уикенд и $84,2 млн подытога. Осталось получить во вторник номинацию на лучший фильм, и уже ничего не помешает фильму подобраться вплотную к полутора сотням.

Замкнули пятёрку лидеров два мюзикла — анимационный «Зверопой» снизился на 36% к $9 млн за пятый уикенд и $249,4 млн за месяц проката, к которым он добавит ещё лям 25, а игровой «Ла-Ла Ленд» ненадолго спустился с небес на землю, упав на 42% к $8,4 млн за выходные и $89,7 млн текущей кассы. Впрочем, всё те же номинации быстро вернут фильм в строй, к концу проката у него по-прежнему должны случиться 150 миллионов дома и 300+ общемировых (при текущих $173 млн).

Далее «Изгой-Один» просел почти вдвое, что привело его к $7 млн за шестой уикенд и $512,2 млн подытога; гигантские сборы гигантскими сборами, но теперь фильм впервые рискует не обойти «Тёмного рыцаря» ($535 млн), занимающего шестую строчку в чарте всех времён. Следом первые из второнедельных неудачников «Монстр-траки» и «День патриота» упали соответственно на 36% и 48%, результатом для первого фильма стали $7 млн за уикенд и $22,6 млн подытога при бюджете в $125 млн, а для второго — $6 млн и $23,6 млн при затратах в $45 млн.

Ниже премьеровался непонятно зачем перенесённый сюда с августа «Основатель» — комедийная драма с Майклом Китоном, тепло принятая критиками, но без вариантов затерявшаяся в сезоне наград, взяла на старте скромнейшие $3,8 млн, к которым теперь добавит в лучшем случае десятку. Из оставшихся старожилов «Бессонная ночь» просела более чем вдвое к $3,7 млн за второй уикенд и $15,2 млн подытога, «Моана» опустилась на 41% к $2,5 млн за девятые выходные и $236,8 млн за два месяца проката, а «Пассажиры» упали сразу на 57% к $2,3 млн за пятый уикенд и $94,5 млн подытога, после чего итоговая сотня резко стала держаться на волоске.

Теперь до второго уикенда февраля премьеры в американском бокс-офисе будут вести себя спокойно — на следующей неделе стартуют лишь фанатская (буде таковые) «Обитель зла 6» (3000+), приключенческая драма с Мэттью Макконахи «Золото» (2200) и семейная драма «Собачья жизнь», угодившая в центр громкого скандала из-за жестокого обращения с животными во время съёмок и потому не имеющая теперь даже указанной сатурации. Следите за нашими обзорами.

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