5 лучших роликов недели: Injustice 2, «Пиксар» и «Дисней», Джейсон Стэйтам

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

СG-трейлер файтинга Injustice 2 про персонажей DC:





Рекламный ролик, где Джейсон Стэйтам и Гал Гадот устраивают бардак в ресторане:





Пасхалки во всех фильмах «Пиксара».





Самые красивые кадры в мультфильмах «Диснея»:.





Традиционный предоскаровский круглый стол. Очень живой Мел Гибсон, замученный Оливер Стоун, стеснительный Дэмиен Шазелль, гордый Дензел Вашингтон, как будто повидавший «некоторое дерьмо».





На этом всё.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/01/22/5043.shtml

Написать комментарий:

Имя E-mail Заголовок Сообщение:



Смотрите также:

Также в блоге: