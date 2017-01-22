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5 лучших роликов недели: Injustice 2, «Пиксар» и «Дисней», Джейсон Стэйтам

Киноблог » Ссылка дня » 22 января 2017, 17:56:55
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5 лучших роликов недели: Injustice 2, Пиксар и Дисней , Джейсон Стэйтам

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

СG-трейлер файтинга Injustice 2 про персонажей DC:


Рекламный ролик, где Джейсон Стэйтам и Гал Гадот устраивают бардак в ресторане:


Пасхалки во всех фильмах «Пиксара».


Самые красивые кадры в мультфильмах «Диснея»:.


Традиционный предоскаровский круглый стол. Очень живой Мел Гибсон, замученный Оливер Стоун, стеснительный Дэмиен Шазелль, гордый Дензел Вашингтон, как будто повидавший «некоторое дерьмо».


На этом всё.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/01/22/5043.shtml
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