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5 лучших роликов недели: Injustice 2, «Пиксар» и «Дисней», Джейсон Стэйтам
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
СG-трейлер файтинга Injustice 2 про персонажей DC:
Рекламный ролик, где Джейсон Стэйтам и Гал Гадот устраивают бардак в ресторане:
Пасхалки во всех фильмах «Пиксара».
Самые красивые кадры в мультфильмах «Диснея»:.
Традиционный предоскаровский круглый стол. Очень живой Мел Гибсон, замученный Оливер Стоун, стеснительный Дэмиен Шазелль, гордый Дензел Вашингтон, как будто повидавший «некоторое дерьмо».
На этом всё.
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