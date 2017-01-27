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Киноблог » Вести с полей » 27 января 2017, 15:03:06
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Начались съёмки «Чёрной пантеры»

Энди Сёркис в роли Улисса Клоу

Marvel Studios анонсировала начало съёмочного периода кинокомикса «Чёрная пантера» ("Black Panther") и обнародовала некоторые детали, включая полный список занятых в проекте актёров. Официально подтверждено участие в фильме Энди Сёркиса в роли Улисса Клоу, которого он уже играл в «Мстителях: Эре Альтрона», а также Мартина Фримана в роли правительственного агента и куратора Ваканды Эверетта К. Росса, которого он тоже играл ранее в кинокомиксе «Первый мститель: Противостояние». До официального объявления их участие было под вопросом.

В остальном главный актёрский состав «Чёрной пантеры» выглядит следующим образом: Чедвик Боусман («Первый мститель: Противостояние», «Боги Египта»), Майкл Б. Джордан («Крид: Наследие Рокки»), Люпита Нионго («Звёздные войны: Пробуждение Силы», «12 лет рабства»), Данаи Гурира («Ходячие мертвецы», «Посетитель»), Дэниел Калуя («Убийца», «Добро пожаловать в капкан»), Анджела Бассетт («Американская история ужасов», «Падение Лондона») и Форест Уитакер.

События в фильме начинаются после событий в «Первом мстителе: Противостоянии», с возвращения Т’Чаллы домой в закрытую и технологически развитую африканскую страну — Ваканду. Молодому воину предстоит занять трон, унаследованный им от отца, однако его планам пытается помешать некая вражеская сила, угрожающая Т’Чалле, Ваканде и всему миру.

Снимает картину Райан Куглер («Крид: Наследие Рокки», «Станция Фрутвейл») по сценарию, который он писал вместе с Джо Робертом Коулом («Американская история преступлений: Народ против О. Джей Симпсона»). Продюсеры: Кевин Фейдж, Луис Д’Еспозито, Виктория Алонсо, Нейт Мур, Джеффри Чернов и Стэн Ли. В прокате она стартует 16 феврале 2018 года.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/01/27/5048.shtml?1
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