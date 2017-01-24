«Звёздные войны: Последний джедай», «Годзилла 2: Король монстров» и «Хищник»

У Восьмого эпизода «Звёздных войн» появилось название

Кинокомпания Lucasfilm официально представила название Восьмого эпизода космической саги — «Звёздные войны: Последний джедай» ("Star Wars: The Last Jedi").

Автор сценария и режиссёр фильма — Райан Джонсон. Главные роли в картине играют: Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дейзи Ридли, Джон Бойега, Люпита Нионго, Оскар Айзек, Домнал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи, Энди Сёркис, Лора Дерн, Бенисио дель Торо и Келли Мари Тран.

Синопсис фильма до сих пор не оглашается. Продюсируют проект: Кетлин Кеннеди, Рэм Бергман, Джей-Джей Абрамс, Джейсон Макгатлин и Том Карновский. Премьера картины запланирована на 15 декабря 2017 года.

Майкл Доэрти назначен режиссёром «Годзиллы 2»

Майкл Доэрти занял место режиссёра сиквела «Годзиллы», которое в прошлом году покинул Гарет Эдвардс. Это случилось вследствие переноса даты релиза фильма с 2018-го на 2019 год. Что касается назначенца, то Доэрти в октябре 2016-го был привлечён в проект в качестве нового сценариста. Более всего он известен сценариями к фильмам «Люди Икс 2» и «Люди Икс: Апокалипсис» и по хоррор-комедии 2015 года «Крампус», режиссёром которой он являлся.

Сюжет фильма, официальное название которого стало только что известно — «Годзилла: Король монстров», пока держат в секрете. Его производство осуществляется при поддержке компаний Legendary и Warner Bros. Релиз состоится 22 марта 2019 года.

Напомним читателю, что ранее была запланирована целая серия фильмов про монструозных животных, которая начнётся с приключенческой картины Джордана Вогта-Робертса «Конг: Остров Черепа». Её прокат начнётся 10 марта 2017 года (в России на день раньше). Затем, в 2019-м, последует её сиквел «Годзилла: Король монстров», а 29 мая 2020 года в прокате стартует «Годзилла против Кинг Конга» ("Godzilla vs Kong").

Томас Джейн сыграет в новом «Хищнике»

Томас Джейн попал в перезагрузку научно-фантастического боевика «Хищник». Съёмки фильма стартуют уже в следующем месяце в канадском Ванкувере, где также принимают участие актёры: Бойд Холбрук («Нарко», «Прогулка среди могил», «Морган»), Оливия Манн, Тревант Родс («Лунный свет»), Киган-Майкл Кей («Фарго», «Не думай дважды») и Стерлинг К. Браун («Американская история преступлений: Народ против О. Джей Симпсона»).

По-прежнему нет подробностей относительно сюжета фильма, события которого, как нам ранее обещали, будут происходить в американском пригороде. Холбрук будет играть спецназовца, а Манн — учёного. Как распределились роли остальных актёров, включая вновь прибывшего Томаса Джейна — не сообщается.

Сценарий писали Фред Деккер и Шейн Блэк, который возглавит съёмки картины в качестве режиссёра. Ранее они заявляли, что нашли отличный способ перестроить франшизу, в которой нынешняя история будет неразрывно связана с первыми двумя фильмами.

В производстве принимает участие кинокомпания 20th Century Fox и продюсер Джон Дэвис. Релиз запланирован на 9 февраля 2018 года.

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