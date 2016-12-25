Ролики россыпью: «Спасатели Малибу», «Тачки 3», «Твин Пикс»

Из-за новогодних праздников роликов было мало, и в основном — либо мелочь, либо трейлеры фильмов, которые широкой публике будут не интересны.

Европейский триллер «Сырое» про каннибалистический ад для веганов. Британская комедия «Их звёздные полтора часа» про то, как британцы пытались снять пропаганду патриотическое кино. В кадре прекрасные люди вроде Билла Найи и Джеммы Артертон.

Джеймс Франко продолжает играть геев в драме «Меня зовут Майкл», автора «Королевской кобры». Пугающая Руни Мара терроризирует Бена Мендельсона в родительской драме «Уна». Хейли Стейнфелд зарабатывает награды комедией переходного возраста «Почти семнадцать». А в картине «Манифесто» Кейт Бланшетт обещает много претенциозных псевдоинтеллектуальных монологов и столько же перевоплощений. Примечательно, что фильм уже полтора года ходит по фестивалям, а трейлер появился только сейчас.

В новом тизере «Твин Пикса» вроде как появились реальные кадры из сериала, но пока всё равно похоже на игру в бисер.

Внезапно кажется интересной независимая драма «Тёмная ночь», рассказывающая о стрельбе на сеансе «Тёмного рыцаря 2». Вроде подростковая драма, но трейлер обещает фильм красивым, атмосферным и спорным.

В любом случае, это лучше типичного оскаровского кино вроде «Льва», «Лунного света» и «Лавинг». На все три смотреть невозможно — до такой степени они конъюнктурные и морализирующие. После них срочно надо открывать новый ролик дурацких и солнечных «Спасателей Малибу», внезапно выступающих в жанре «мачо и ботан». Или хотя бы полный трейлер «Тачек 3». Правда, у них тоже свои недостатки. По «Малибу» чувствуются сериальные корни и похоже, что это будет набор гэгов. А в «Тачках» выглядят очень неуместными мультяшные глаза на фоне мрачной, правдоподобной графики и общей серьёзной тональности.

Кроме того, у комедии «Золото» с Макконахи и боевика «Лишённый сна» — трейлеры для взрослых. У «Молчания» Скорсезе и «Звонков» — трейлеры локализованные.

Ролики о съёмках — у экшена «Три икса: Мировое господство» и триллера Шьямалана «Сплит». Отрывки — у мелодрамы «Женщины ХХ века», драм «Голос монстра», «Должники наши» и «Патерсон» и экшена «Обитель зла: Последняя глава». Телеролики — у «Джона Уика 2», «Красавицы и чудовище», «На пятьдесят оттенков темнее» и подростковой фантастической мелодрамы «Космос между нами».

На этом всё.

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