  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Ролики россыпью: «Спасатели Малибу», «Тачки 3», «Твин Пикс»

Киноблог » Ссылка дня » 17 января 2017, 14:01:28
Написать комментарий

Ролики россыпью: Спасатели Малибу , Тачки 3 , Твин Пикс

Спасатели Малибу, трейлеры
Спасатели Малибу
трейлеры

Из-за новогодних праздников роликов было мало, и в основном — либо мелочь, либо трейлеры фильмов, которые широкой публике будут не интересны.

Европейский триллер «Сырое» про каннибалистический ад для веганов. Британская комедия «Их звёздные полтора часа» про то, как британцы пытались снять пропаганду патриотическое кино. В кадре прекрасные люди вроде Билла Найи и Джеммы Артертон.

Джеймс Франко продолжает играть геев в драме «Меня зовут Майкл», автора «Королевской кобры». Пугающая Руни Мара терроризирует Бена Мендельсона в родительской драме «Уна». Хейли Стейнфелд зарабатывает награды комедией переходного возраста «Почти семнадцать». А в картине «Манифесто» Кейт Бланшетт обещает много претенциозных псевдоинтеллектуальных монологов и столько же перевоплощений. Примечательно, что фильм уже полтора года ходит по фестивалям, а трейлер появился только сейчас.

В новом тизере «Твин Пикса» вроде как появились реальные кадры из сериала, но пока всё равно похоже на игру в бисер.

Тачки 3, трейлеры
Тачки 3
трейлеры

Внезапно кажется интересной независимая драма «Тёмная ночь», рассказывающая о стрельбе на сеансе «Тёмного рыцаря 2». Вроде подростковая драма, но трейлер обещает фильм красивым, атмосферным и спорным.

В любом случае, это лучше типичного оскаровского кино вроде «Льва», «Лунного света» и «Лавинг». На все три смотреть невозможно — до такой степени они конъюнктурные и морализирующие. После них срочно надо открывать новый ролик дурацких и солнечных «Спасателей Малибу», внезапно выступающих в жанре «мачо и ботан». Или хотя бы полный трейлер «Тачек 3». Правда, у них тоже свои недостатки. По «Малибу» чувствуются сериальные корни и похоже, что это будет набор гэгов. А в «Тачках» выглядят очень неуместными мультяшные глаза на фоне мрачной, правдоподобной графики и общей серьёзной тональности.

Кроме того, у комедии «Золото» с Макконахи и боевика «Лишённый сна» — трейлеры для взрослых. У «Молчания» Скорсезе и «Звонков» — трейлеры локализованные.

Ролики о съёмках — у экшена «Три икса: Мировое господство» и триллера Шьямалана «Сплит». Отрывки — у мелодрамы «Женщины ХХ века», драм «Голос монстра», «Должники наши» и «Патерсон» и экшена «Обитель зла: Последняя глава». Телеролики — у «Джона Уика 2», «Красавицы и чудовище», «На пятьдесят оттенков темнее» и подростковой фантастической мелодрамы «Космос между нами».

На этом всё.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/01/17/5036.shtml
Написать комментарий:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 
Смотрите также:
Бокс-офис США: 13-16 января, «Скрытые фигуры» и «Ла-Ла Ленд» рвутся вперёд
Виллем Дефо, Адам Драйвер, Сильвестр Сталлоне, Вуди Харельсон, Терренс Малик, Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен и Рэйчел Макадамс
Бокс-офис США: 6-8 января, «Изгой-Один» против «Скрытых фигур»
Натали Портман и Marvel, Бен Аффлек и «Бэтман»
Ролики россыпью: «Чужой: Завет», «Бегущий по лезвию 2049», «Гадкий я 3», «Дюнкерк»
Раздел Ссылка дня
5 лучших роликов недели: чёрный Гарри Поттер, роботы и пародия на Канье Уэста | 15/01
5 лучших роликов недели: Ghost Recon: Wildlands, анимация, танцы и слепые дети | 08/01
Ролики россыпью: «Чужой: Завет», «Бегущий по лезвию 2049», «Гадкий я 3», «Дюнкерк» | 26.12.2016
5 лучших роликов недели: Киану Ривз, Брюс Уиллис, «Мир дикого запада» и космос | 25.12.2016
5 лучших роликов недели: Лайам Нисон, Ник Офферман и короткометражки | 18.12.2016
Также в блоге:
Бокс-офис США: 13-16 января, «Скрытые фигуры» и «Ла-Ла Ленд» рвутся вперёд » Бокс-офис » 16/01
«Логан», «Звёздные войны: Эпизод 9» и «Хан Соло. Звёздные войны. Истории» » Вести с полей » 14/01
Warner Bros. запускает в производство «Корпус Зелёных фонарей» » Вести с полей » 13/01
Анна Кендрик, Уилл Смит, Том Хэнкс и Питер Динклэйдж » Вести с полей » 12/01
Джоэл Коэн, Итан Коэн и Руперт Уайатт » Вести с полей » 11/01
Кинозвёзды в новостях
Кейт Бланшетт
Райан Гослинг
Бен Аффлек
Мерил Стрип
Ридли Скотт
Джордж Клуни
Натали Портман
Мартин Скорсезе
Стивен Спилберг
Уилл Смит
Зак Снайдер
Майкл Фассбендер
Марк Уолберг
Харрисон Форд
Эми Адамс


Обновления
У «Порока на экспорт» всё ещё может появиться сиквел
Неожиданно воскрес сиквел фильма Дэвида Кроненберга 2007 года «Порок на экспорт», который ещё в 2010 году собирался написать сценарист оригинальной картины Стивен Найт...
Трейлеры, кадры, постеры:

Открытие, Discovery new
кадров: 2
» Трейлер

Персональный покупатель, Personal Shopper
постеров: +1

Сплит, Split
» О съёмках 2
» О съёмках

Притяжение
Притяжение
Прокат в России: 26 января 2017 года
» TV-ролик

17 января, вторник

Новости кино:
Первый канал назвал причину утечки «Шерлока»
Первый канал начал расследование утечки в Сеть дублированной на русский язык финальной серии четвёртого сезона британского сериала «Шерлок»...
Кинокасса России: 12-15 января, «Кредо убийцы» и «Викинг» отбиваются от премьер
По окончании новогодних выходных отечественный бокс-офис спустился с небес на землю с впечатляющей даже для него скоростью — валовая касса после третьего лучшего...
Дакота Фэннинг получила роль в телеадаптации «Алиениста»
Дакота Фэннинг сыграет вместе с Люком Эвансом и Даниелем Брюлем в многосерийном психологическом триллере «Алиенист» по одноимённому роману Калеба Карра о реально...
Экранизации: «Шпион, пришедший с холода»
Телеканалы AMC и ВВС планируют повторить успех минисериала «Ночной администратор» — их совместного проекта по одноимённому шпионскому роману Джона Ле Карре...

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Шерлок: 4 сезон: Игра в бисер
Воображаемые друзья штабелями ложатся на закланье семейного счастья Холмсов. Закрывайте шоу, последний клоун этого цирка только что застрелился в каптёрке

Ла-Ла Ленд: Счастье
Музыка звучит всё реже и реже, ослепительные цвета увядают, а фильм становится сложнее и интереснее

Галерея: Три икса: Мировое господство
18 января 2017 года на мировые экраны выходит очередная серия франчайза «Три икса» — «Мировое господство»

Закон ночи: Шляпных дел мастер
Такое кино прокатило бы ещё десять лет назад. Возможно. Мы тогда не были избалованы телевидением, а потому были снисходительнее

Викинг: Трудно быть фильмом
В объявленный Год российского кино фильм собрал в себе всё самое плохое, что для нашего кино характерно
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Шерлок», финал 4 сезона, отзыв . «Кредо убийцы», рецензия . «Викинг», рецензия . «Ла-Ла Ленд», рецензия . 2016: Лучшее и худшее, итоги года . «Закон ночи», рецензия . «Американская милашка», отзыв . «Пассажиры», отзыв . 2016: бокс-офис, итоги . 2017: главные новинки, анонс . «Фрэнк и Лола», отзыв . «Три Икса: Мировое господство», кадры .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Три икса: Мировое господство", "Ловушка", "Кредо убийцы", "Почему он?", "Ла-Ла Ленд", "Невеста", "Закон ночи", "Викинг 18+"
Новинки кино 2017: "Притяжение", "Великая стена", "Джон Уик 2", "Лего Фильм: Бэтмен", "На пятьдесят оттенков темнее", "Обитель зла: Последняя глава", "Патерсон", "Защитники", "Голос монстра"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   