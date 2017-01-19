М. Найт Шьямалан, «Атака на титанов» и мультфильм «Человек-паук»

М. Найт Шьямалан просится в «Очень странные дела»

Прежде чем братья Мэтт и Росс Дафферы обрели известность благодаря сериалу «Очень странные дела», покорившему телезрителей во многих странах мира, они работали с М. Найтом Шьямаланом над телеадаптацией трилогии Блейка Крауча «Вэйворд Пайнс». Дафферы занимались разработкой сценария, Шьямалан снимал пилотную серию и служил исполнительным продюсером вместе с шоураннером Чедом Ходжем. Теперь режиссёр надеется, что в память о тех днях, когда братья всегда были поблизости, они позовут его снять хотя бы один эпизод второго сезона «Очень странных дел».

Режиссёр вовсе не требует работы, а просто полагает, что его последний хоррор-проект «Сплит», о котором уже ходят восторженные слухи, даёт ему возможность надеяться. В «Сплите» главную роль сыграл Джеймс Макавой, и завтра у картины состоится мировая премьера. В российском прокате фильм стартует в марте. Эту работу сравнивают с ранними фильмами Шьямалана, сделавшими его «известным голливудским режиссёром».

Между тем, шансов на исполнение шьямалановского желания практически нет, поскольку съёмки второго сезона «Очень странных дел» уже идут и рабочие места полностью укомплектованы. Сами братья снимают первые два эпизода, затем кресло режиссёра, тоже на две серии, займёт Шон Леви, а затем его вновь сменят Дафферы. Впрочем, они ранее уже говорили, что подумывают и над третьим сезоном.

Напомним читателю, что продолжение будет состоять из девяти серий. События происходят в 1984 году, на год позднее первого сезона. В центре сюжета — приключения компании подростков и тайны загадочной лаборатории Министерства энергетики. Кроме того, история обогатится четырьмя новыми участниками, другим городом и новыми движущими силами, которых не было в первом сезоне. Все, дожившие до финала персонажи, вернутся. Шон Леви, который является также продюсером проекта, обещает ещё более мрачную историю.

Премьера сезона должна состояться в этом году на Netflix.

Голливуд планирует экранизацию японской манги «Атака титанов»

Warner Bros. планирует приобрести права на экранизацию постапокалиптической манги Хадзимэ Исаямы 2009 года «Атака на титанов» ("Attack on Titan") и привлечь к проекту продюсера франшизы о Гарри Поттере Дэвида Хеймана. В настоящее время все заинтересованные лица вступили в переговорный процесс.

Действие манги происходит в далёком будущем в вымышленной вселенной. За сто лет до описываемых событий человечество было практически уничтожено в результате нашествия титанов — огромных неразумных людоедов. Главные герои манги — подростки Эрен, Микаса и Армин, выросшие под защитой крепостных стен, отделяющих последние земли людей от захваченного титанами внешнего мира. После падения внешней стены и гибели их родного города осиротевшие герои вступают в ряды армии, охраняющей остатки человечества.

У себя на родине в Японии манга до сих пор является суперхитом. Её популярность способствовала появлению на свет мультсериала, двух художественных фильмов, четырёх видеоигр и нескольких литературных спин-оффов.

Есть мнение, что данный проект может стать не столько экранизацией, сколько голливудским римейком японского фильма 2015 года «Атака титанов: Жестокий мир» и его сиквела «Атака титанов: Конец света», вышедшего в том же году.

Sony Pictures анонсировала мультфильм про Майлза Моралеса

Sony Pictures Animation официально объявила о своих планах сменить Питера Паркера на Майлза Моралеса в предстоящем полнометражном мультфильме «Человек-паук».

Идея ввести в комиксы Моралеса, родители которого были афроамериканского и пуэрториканского происхождения, возникла у его создателей в 2008 году, накануне вступления в должность президента США Барака Обамы. Персонаж появляется после смерти Питера Паркера с точно такими же, как у него способностями, и решает продолжить его дело. Таким образом, Моралес становится вторым в истории Человеком-пауком.

Сценарий к анимационной ленте напишут Фил Лорд и Крис Миллер, съёмки возглавят режиссёры Боб Персичетти («Маленький принц») и Питер Рэмси («Хранители снов»). Релиз фильма планируется на 21 декабря 2018 года.

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