Кинокасса России: 12-15 января, «Кредо убийцы» и «Викинг» отбиваются от премьер

По окончании новогодних выходных отечественный бокс-офис спустился с небес на землю с впечатляющей даже для него скоростью — валовая касса после третьего лучшего уикенда в истории рухнула сразу на 60%, дабы уцепиться за показатель в 732 млн руб., если же убрать из топ-20 все премьеры, то среднее падение в нём составило 72%. С другой стороны, подавляющий процент кассы наконец-то перестали приносить избранные релизы — ни один фильм в минувший уикенд не подмял под себя даже одну пятую общих сборов.

Вершину же чарта, едва оторвавшись, удержало «Кредо убийцы» — пройдя благодаря четырём стартовым выходным в топ-20 лучших стартов в истории, экранизация видеоигры обрушилась почти впятеро, придя к 142 млн руб. за вторые выходные и 886 млн руб. за 11 дней проката. Итоговый множитель здесь будет чудовищным — на том же уровне, что и у «Бэтмена против Супермена» (1.6) и «50 оттенков серого» (1.56) — но главное, что отметка в миллиард пока ещё находится в пределах досягаемости.

Второе место, в свою очередь, сохранил «Викинг» — просев на 68% (лучшее падение в топ-15!), фильм получил 125 млн руб. за третий уикенд и 1,404 млрд руб. суммарной кассы. Ещё сотня миллионов позволит ему обойти «Экипаж» (1,504 млрд), чтобы стать вторым по рублёвой кассе отечественным релизом в истории, но «Сталинград» (1,670 млрд) без вариантов останется здесь чемпионом.

Сразу следом расположилась самая успешная из премьер — комедия «Почему он?» воспользовалась дефицитом в прокате релизов своего жанра и добыла 119 млн руб., обойдя, например, годовой давности «Здравствуй, папа, Новый год» (96 млн) и «Дедушку лёгкого поведения» (94 млн), итоговые её сборы теперь могут превысить 250 миллионов.

Вторым и последним удачливым новичком стал у нас «Ла-Ла Ленд» — удачно выйдя сразу же после «Золотых глобусов», фильм заработал 84 млн руб., это второй в истории старт для игрового мюзикла после «Маммы мии» (103 млн), а с учётом того, что уже через неделю картина вновь окажется в центре внимания благодаря номинациям на «Оскар», ей может хватить выносливости, чтобы добраться у нас до 250-300 миллионов.

Далее «Три богатыря и морской царь» предсказуемо обрушились на 79% к 47 млн руб. за выходные и 763 млн руб. текущей кассы, а «Монстр-траки» просели на 70% к 43 млн руб. и 212 млн руб., оба теперь лишь надеются доползти до 800 и 250 миллионов соответственно.

И наконец, главным пострадавшим уикенда, как и у себя дома, стал «Закон ночи» — со своим 41 млн руб. гангстерская драма Бена Аффлека почти вдвое уступила прогнозам, итоговые её сборы теперь едва преодолеют даже скромные 67 миллионов, которые «Охотники на гангстеров» несколько лет назад взяли на старте.

Что касается текущей недели, она сразу же выдаёт нашему и мировому зрителю внесезонные псевдоблокбастеры — здесь «Три икса 3» претендуют на первую строчку и 200-250 стартовых миллионов, валовая же касса в результате обвалов старожилов не пойдёт выше. Следите за нашими обзорами.

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