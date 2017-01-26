Майкл Бэй, Вера Фармига и Наоми Харрис

Майкл Бэй поучаствует в создании фильма-утопии «Маленькая Америка»

Идеи новоизбранного президента США Дональда Трампа о переустройстве страны не прошли мимо Голливуда и Майкла Бэя, который взялся продюсировать научно-фантастическое кино-утопию «Маленькая Америка» о банкротстве государства. Студия Universal уже выиграла неядерную войну с другими кинокомпаниями за обладание сценарием фильма.

Будущая картина описывается как приключенческо-футуристическая история, события которой происходят в антиутопическом будущем, где президент Дональд Трамп доводит США до такого состояния, что страну приходится отдать за долги Китаю. Многие американцы отправились в Поднебесную в поисках лучшей доли и работы, где создают свои гетто, в одном из которых теряются следы дочери китайского миллиардера. Он нанимает американца из бывших спецназовцев, чтобы тот отправился в опасный район и спас его дочь.

Кто-то уже узрел в синопсисе сходство с известным фильмом Джона Карпентера 1981 года «Побег из Нью-Йорка» с Куртом Расселом в главной роли, где его персонажа-преступника нанимают спасти президента. Однако кинокомпания Universal не вступила бы в войну с другими голливудскими студиями за простой римейк-вид сбоку. Следовательно, не всё так однозначно.

Сценарий к фильму написал Роуэн Этейл, известный по триллеру 2012 года «Пустошь». Он же будет руководить съёмками в качестве режиссёра.

Вера Фармига сыграет в научно-фантастическом триллере «Пленный штат»

Вера Фармига сыграет ведущую роль в научно-фантастическом триллере «Пленный штат» ("Captive State"), куда ранее зачислились Джон Гудман и Эштон Сандерс («Лунный свет»). Режиссёр картины — Руперт Уайатт, он же писал сценарий вместе с Эрикой Бини («Сражения солдата Келли»).

События разворачиваются в пригороде Чикаго спустя почти десятилетие после его оккупации инопланетными силами, для которых место стало новым домом. Однако картина не будет посвящена противостоянию людей и пришельцев.

Главные темы фильма призваны пролить свет на состояние современной массовой слежки, угрозы гражданским свободам и роль инакомыслия в авторитарном обществе.

В картине также снимаются: Джонатан Мэйджорс и Колсон Бейкер («Земля обетованная», «За кулисами»). Исполняемые актёрами роли, включая Фармигу и Гудмана, не указываются.

Съёмки стартуют в феврале, релиз фильма планируется на 2018 год.

Наоми Харрис подписалась на экранизацию видеоигры "Rampage"

Наоми Харрис («Лунный свет», «007: Спектр», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца») сыграет вместе с Дуэйном Джонсоном в фильме "Rampage" — киноадаптации классической игровой аркады 1980-х годов. Имеющийся вариант сценария Райана Ингла перепишут Карлтон Кьюз («Разлом Сан-Андреас», «Мотель Бейтсов») и Райан Кондал («Геракл»), режиссёр картины — Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас», «Путешествие 2: Таинственный остров»).

Оригинальная игра была разработана в 1986 году для игрового автомата. Её герои — обычные американцы — Джордж, Лиззи и Ральф, превратившиеся в гориллу, ящера и оборотня благодаря проведённым над ними научным экспериментам. Разъярённые подопытные начинают ожесточённо мстить, разрушая города. Правительство обращается за помощью к военным.

У игры было несколько продолжений, в которые добавили больше монстров и локаций для разрушений, а также возможность отправляться в прошлое.

Каким образом будет представлена история в фильме, пока не сообщается. Джонсон, как говорят, сыграет персонажа, который занимается спасением животных. Харрис будет играть генетика со склонностью к нравоучениям, которая окажет поддержку персонажу Джонсона и поможет остановить творящийся хаос.

В производстве принимают участие кинокомпании Warner Bros./New Line и продюсер Бо Флинн, который прежде уже работал и с Пейтоном и с Джонсоном в упомянутых выше картинах, а также «Спасателях Малибу». Прокат фильма начнётся 20 апреля 2018 года.

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