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Бокс-офис США: «Пила 8» возглавляет худший Хэлоуин за 20 лет

Киноблог » Бокс-офис «Пила» » 29 октября 2017, 19:38:36
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Пила 8

За океаном завершился традиционно вполне неплохой в смысле сборов уикенд Хэлоуина, однако в этом году даже на фоне тотального репертуарного голода единственный тематический новичок ничего выдающегося не показал, а все прочие вообще забыли что-либо собрать, так что на выходе получилось $60 млн валовой кассы — это худший результат американского кинопроката после провального конца августа и начала сентября, но если брать только конец октября, то в этом фрейме хуже результат был лишь 20 лет назад, когда лидером был фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Да и то сказать, доллар в те времена стоил вдвое больше.

Возглавить же это недоразумение выдалась сомнительная честь фильму «Пила 8», при прогнозах на двадцатку он собрал $16 млн, что при бюджете в десятку вполне нормально, но даже у «Пилы 3D» результат был на треть выше.

А вот кто провалился с конкретным грохотом — это «Субурбикон» тандема Клуни-Коэны. Тут нет даже трёшника с двух тысяч площадок. И это при полном отсутствии какой бы то ни было конкуренции.

На таком фоне двукратные падения всех без исключения долгоиграшек недели уже не представляются такой уж катастрофой, зритель явно решил всё внимание уделить массовым стартам топовых сериалов сезона под руководством второго сезона «Очень странных дел».

Из всего этого недоразумения стоит упоминания разве что тоже тематический фильм «Счастливого дня смерти», который благополучно сравнял полтос за океаном и 70 лям с миром, что даёт чуть не лучшую прибыльность, чем у собравшего к текущему моменту 666 миллионов долларов фильма «Оно». Так там и бюджет отличается в 8 раз.

Что касается следующей недели, то тут весь прокат достанется очередной марвелизации «Тор: Рагнарёк» — кино планирует отхватить от 150 до 200 миллионов с почти четырёх тысяч кинотеатров.


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