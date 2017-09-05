Кинокасса России: 5-8 октября, «Бегущий по лезвию 2049» даёт слабину

Несмотря на статус главной надежды октябрьского кинопроката, фронт-лайнер прошедшего уикенда, киберпанк Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» не сумел оправдать радужные прогнозы, хотя и подмял под себя половину недельной кинокассы, в итоге сумевшей подняться выше пяти сотен миллионов рублей, пусть исключительно за счёт подорожания среднего билета, количество которых сумело увеличиться по сравнению с прошлой унылой неделей лишь незначительно — до 1,9 млн штук.

Начиналось же всё вполне неплохо, сумма предпоказов превысила 6 млн руб., что примерно соответствовало прогнозам в четыре сотни итога, предварительные итоги четверга в 40 млн руб. тоже позволяли надеяться на неплохой результат, однако уже в пятницу всё стало на свои места — 50 млн руб. снизили прогноз до трёх сотен, а текущие ожидания на официальный итог едва ли превысит 260 млн руб.. Это в точности соответствует заокеанскому провалу, а у нас — повторяет такие сомнительные достижения в жанре, как старт «Призрака в доспехах» (263 млн руб.). Результат в том случае, кто помнит, не достиг и полумиллиарда.

Прочие новички на неделе — отечественная комедия «Жизнь впереди» и выживальческая мелодрама «Между нами горы» — не сумели воспользоваться слабостью лидера, вполне предсказуемо подняв с пола миллион и полмиллиона долларов соотв.

И завершилась интрига уикенда результатами падений прежних лидеров. «Крым» некритично для данного жанра упал в два с половиной раза (тут бывало и впятеро) до 75 миллионов, итого в текущем подытоге у фильма 275 лям, так что три сотни фильму теперь гарантированы при любом раскладе, а могут получиться и все 350.

Наконец «Кингсмен 2» оказались главным пострадавшим от конкуренции с новичком — они обвалились аж вчетверо до 45 миллионов, однако текущие сборы в 630 млн руб. всё ещё позволяют повторить на вынос тела итог оригинала в 650 миллионов.

Текущая неделя обещает прокату массовые старты, однако все они так или иначе безыдейны — «Салют-7» и «Сделано в Америке» — и на звание локомотивов проката претендовать не могут, так что валовая касса, скорее всего, снова вернётся к скромнейшим четырём сотням.

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