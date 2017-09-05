|
Кинокасса России: 5-8 октября, «Бегущий по лезвию 2049» даёт слабину
Несмотря на статус главной надежды октябрьского кинопроката, фронт-лайнер прошедшего уикенда, киберпанк Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» не сумел оправдать радужные прогнозы, хотя и подмял под себя половину недельной кинокассы, в итоге сумевшей подняться выше пяти сотен миллионов рублей, пусть исключительно за счёт подорожания среднего билета, количество которых сумело увеличиться по сравнению с прошлой унылой неделей лишь незначительно — до 1,9 млн штук.
Начиналось же всё вполне неплохо, сумма предпоказов превысила 6 млн руб., что примерно соответствовало прогнозам в четыре сотни итога, предварительные итоги четверга в 40 млн руб. тоже позволяли надеяться на неплохой результат, однако уже в пятницу всё стало на свои места — 50 млн руб. снизили прогноз до трёх сотен, а текущие ожидания на официальный итог едва ли превысит 260 млн руб.. Это в точности соответствует заокеанскому провалу, а у нас — повторяет такие сомнительные достижения в жанре, как старт «Призрака в доспехах» (263 млн руб.). Результат в том случае, кто помнит, не достиг и полумиллиарда.
Прочие новички на неделе — отечественная комедия «Жизнь впереди» и выживальческая мелодрама «Между нами горы» — не сумели воспользоваться слабостью лидера, вполне предсказуемо подняв с пола миллион и полмиллиона долларов соотв.
И завершилась интрига уикенда результатами падений прежних лидеров. «Крым» некритично для данного жанра упал в два с половиной раза (тут бывало и впятеро) до 75 миллионов, итого в текущем подытоге у фильма 275 лям, так что три сотни фильму теперь гарантированы при любом раскладе, а могут получиться и все 350.
Наконец «Кингсмен 2» оказались главным пострадавшим от конкуренции с новичком — они обвалились аж вчетверо до 45 миллионов, однако текущие сборы в 630 млн руб. всё ещё позволяют повторить на вынос тела итог оригинала в 650 миллионов.
Текущая неделя обещает прокату массовые старты, однако все они так или иначе безыдейны — «Салют-7» и «Сделано в Америке» — и на звание локомотивов проката претендовать не могут, так что валовая касса, скорее всего, снова вернётся к скромнейшим четырём сотням.
Следите за нашими анонсами.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/10/09/5339.shtml
Написать комментарий:
Смотрите также:
Приквел «Бегущего по лезвию 2049», Бен Аффлек, Кейси Аффлек, «Тёмная Лига справедливости» и сериал по романам Элмора Леонарда
Также по теме:
Раздел Бокс-офис
Также в блоге:
|
Совет директоров Weinstein Company уволил продюсера Харви Вайнштейна из-за обвинений в многочисленных сексуальных домогательствах...
Несмотря на статус главной надежды октябрьского кинопроката, фронт-лайнер прошедшего уикенда, киберпанк Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» не сумел...
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
Жанр: послезавтра
Прокат в России: 19 октября 2017 года
» TV-ролик
Тор 3: Рагнарёк, Thor: Ragnarok
Прокат в России: 2 ноября 2017 года
8 октября, воскресенье
Пока оптимистичные кассандры, вооружившись прекрасными предварительными рейтингами на волне фанатского хайпа...
7 октября, суббота
Жанр: евангелион
Прокат в России: 22 марта 2018 года
» TV-ролик
» Тизер
Тайна Коко, Coco
Прокат в России: 23 ноября 2017 года
О пользе мерцательной аритмии
Бегущий по лезвию 2049: Все электроангелы попадают в рай
Игра Джеральда: Синие таблеточки
Галерея: Comic Con Russia 2017
|
|
|
|
|
«Бегущий по лезвию 2049», рецензия Comic Con Russia 2017, косплей, фото «Кингсмен 2», рецензия «Нарко», 3 сезон, отзыв «мама!», отзыв «Лего Ниндзяго», рецензия «Рик и Морти», 3 сезон, отзыв «Твин Пикс 2017», рецензия «Оно», рецензия «Проповедник», 2 сезон, отзыв «Игра Джеральда», отзыв Заложники, отзыв «Наёмник», отзыв Кино в соцсетях, эссе