  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Отзывы Соцсети WIKI  
Comic Con Russia 2017: фоторепортаж

Кинокасса России: 5-8 октября, «Бегущий по лезвию 2049» даёт слабину

Киноблог » Бокс-офис » 09 октября 2017, 10:04:43
Написать комментарий
Бегущий по лезвию 2049

Несмотря на статус главной надежды октябрьского кинопроката, фронт-лайнер прошедшего уикенда, киберпанк Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» не сумел оправдать радужные прогнозы, хотя и подмял под себя половину недельной кинокассы, в итоге сумевшей подняться выше пяти сотен миллионов рублей, пусть исключительно за счёт подорожания среднего билета, количество которых сумело увеличиться по сравнению с прошлой унылой неделей лишь незначительно — до 1,9 млн штук.

Начиналось же всё вполне неплохо, сумма предпоказов превысила 6 млн руб., что примерно соответствовало прогнозам в четыре сотни итога, предварительные итоги четверга в 40 млн руб. тоже позволяли надеяться на неплохой результат, однако уже в пятницу всё стало на свои места — 50 млн руб. снизили прогноз до трёх сотен, а текущие ожидания на официальный итог едва ли превысит 260 млн руб.. Это в точности соответствует заокеанскому провалу, а у нас — повторяет такие сомнительные достижения в жанре, как старт «Призрака в доспехах» (263 млн руб.). Результат в том случае, кто помнит, не достиг и полумиллиарда.

Прочие новички на неделе — отечественная комедия «Жизнь впереди» и выживальческая мелодрама «Между нами горы» — не сумели воспользоваться слабостью лидера, вполне предсказуемо подняв с пола миллион и полмиллиона долларов соотв.

И завершилась интрига уикенда результатами падений прежних лидеров. «Крым» некритично для данного жанра упал в два с половиной раза (тут бывало и впятеро) до 75 миллионов, итого в текущем подытоге у фильма 275 лям, так что три сотни фильму теперь гарантированы при любом раскладе, а могут получиться и все 350.

Наконец «Кингсмен 2» оказались главным пострадавшим от конкуренции с новичком — они обвалились аж вчетверо до 45 миллионов, однако текущие сборы в 630 млн руб. всё ещё позволяют повторить на вынос тела итог оригинала в 650 миллионов.

Текущая неделя обещает прокату массовые старты, однако все они так или иначе безыдейны — «Салют-7» и «Сделано в Америке» — и на звание локомотивов проката претендовать не могут, так что валовая касса, скорее всего, снова вернётся к скромнейшим четырём сотням.

Следите за нашими анонсами.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/10/09/5339.shtml
Написать комментарий:
Пседоним
Заголовок
Сообщение:
 
Смотрите также:
Бокс-офис США: 6-8 октября, «Бегущий по лезвию 2049» проваливается
Бокс-офис США: 29.09-01.10, «Оно», «Кингсмен 2» и «Сделано в Америке» устраивают фотофиниш
Новости коротко: «Терминатор», Дени Вильнёв, Джей Джей Абрамс
Киану Ривз, Вайнона Райдер, «Бегущий по лезвию 2049» и «Повелитель мух»
Приквел «Бегущего по лезвию 2049», Бен Аффлек, Кейси Аффлек, «Тёмная Лига справедливости» и сериал по романам Элмора Леонарда
Также по теме:
Бокс-офис США: 6-8 октября, «Бегущий по лезвию 2049» проваливается » Бокс-офис » 08/10
Раздел Бокс-офис
Кинокасса России: 28.09-01.10, «Крым» обгоняет «Кингсмен 2» | 02/10
Бокс-офис США: 29.09-01.10, «Оно», «Кингсмен 2» и «Сделано в Америке» устраивают фотофиниш | 01/10
Кинокасса России: 21-24 сентября, «Кингсмен 2» предсказуемо лидируют | 25/09
Бокс-офис США: 22-24 сентября, «Кингсмен 2» держится, а «Лего 3» нет | 24/09
Кинокасса России: 14-17 сентября, «Оно» уверенно возглавляет чарт | 18/09
Также в блоге:
«Форсаж 9» и спин-офф франшизы » Вести с полей » 06/10
Новости коротко: «Малефисента 2», «Веном», «Гамбит» и Николь Кидман » Вести с полей » 05/10
Спин-офф «Людей в Чёрном», Кейт Уинслет, Джаред Лето и сычуаньский соус » Вести с полей » 04/10
Иногда они возвращаются: «Полёт навигатора» и сериал «Сканнеры» » Вести с полей » 29/09
Новости коротко: «Терминатор», Дени Вильнёв, Джей Джей Абрамс » Вести с полей » 28/09
Кинозвёзды в новостях
Кристофер Ллойд
Том Круз
Мэтт Дэймон
Стивен Спилберг
Леонардо ди Каприо
Дени Вильнёв
Дуэйн Джонсон
Анжелина Джоли
Николь Кидман
Джеймс Кэмерон
Кейт Уинслет
Дженнифер Лоуренс
Брэд Питт
Ридли Скотт
Бен Аффлек


Обновления

Новости кино:
Харви Вайнштейна уволили из собственной компании за домогательства
Совет директоров Weinstein Company уволил продюсера Харви Вайнштейна из-за обвинений в многочисленных сексуальных домогательствах...
Кинокасса России: 5-8 октября, «Бегущий по лезвию 2049» даёт слабину
Несмотря на статус главной надежды октябрьского кинопроката, фронт-лайнер прошедшего уикенда, киберпанк Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» не сумел...
Трейлеры, кадры, постеры:

Лига Справедливости
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
» Дублированный персонажный трейлер
» Персонажный трейлер

Геошторм
Геошторм, Geostorm
Жанр: послезавтра
Прокат в России: 19 октября 2017 года
» Русский трейлер 3
» Русский TV-ролик

Субурбикон, Suburbicon
» TV-ролик

Тор 3: Рагнарёк
Тор 3: Рагнарёк, Thor: Ragnarok
Прокат в России: 2 ноября 2017 года
» О съёмках 2
» Дублированный ролик о съёмках
» TV-трейлер

8 октября, воскресенье
Бокс-офис США: 6-8 октября, «Бегущий по лезвию 2049» проваливается
Пока оптимистичные кассандры, вооружившись прекрасными предварительными рейтингами на волне фанатского хайпа...
Трейлеры, кадры, постеры:

Секретные материалы
Секретные материалы, X-Files
» Сезон 11, трейлер

Звёздные войны: Последние джедаи
Звёздные войны: Последние джедаи, Star Wars: The Last Jedi
Прокат в России: 14 декабря 2017 года
» Тизер трейлера

7 октября, суббота

Тихоокеанский рубеж 2
Тихоокеанский рубеж 2, Pacific Rim: Uprising
Жанр: евангелион
Прокат в России: 22 марта 2018 года
постеров: 3, кадров: +2
» Трейлер 4K
» Русский трейлер

Пила 8, Jigsaw
» TV-ролик

Вижу лишь тебя, All I See Is You
» Тизер

Тайна Коко
Тайна Коко, Coco
Прокат в России: 23 ноября 2017 года
» Международный трейлер

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

О пользе мерцательной аритмии

Соцсети, самой основательной из которых сегодня является Фейсбук, переменили подход ко всему, включая кинематограф, который быстро почувствовал, что интернет способен составить ему серьезную конкуренцию

Бегущий по лезвию 2049: Все электроангелы попадают в рай
В роли трибьюта и как сиквел снято здорово. Опять же романтично, лирично, с отсылками, с красивостями

Игра Джеральда: Синие таблеточки
Замусолена любая попытка высказывания, а реального триллера с разбитым стаканом и наручниками во всём фильме — на недлинную короткометражку

Рик и Морти: Сезон 3: Злой Рик
Ничего особенного, просто Рики убивают Морти, и Морти убивают Морти

Галерея: Comic Con Russia 2017
С 28 сентября по 1 октября в Москве проходил четвёртый международный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2017
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Бегущий по лезвию 2049», рецензия . Comic Con Russia 2017, косплей, фото . «Кингсмен 2», рецензия . «Нарко», 3 сезон, отзыв . «мама!», отзыв . «Лего Ниндзяго», рецензия . «Рик и Морти», 3 сезон, отзыв . «Твин Пикс 2017», рецензия . «Оно», рецензия . «Проповедник», 2 сезон, отзыв . «Игра Джеральда», отзыв . Заложники, отзыв . «Наёмник», отзыв . Кино в соцсетях, эссе .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Бегущий по лезвию 2049", "Крым", "Жизнь впереди", "Kingsman 2: Золотое кольцо", "Лего Фильм: Ниндзяго", "Между нами горы", "Наёмник", "Оно"
Новинки кино 2017: "Салют-7", "Сделано в Америке", "Геошторм", "Пила 8", "Скайлайн 2", "Субурбикон", "Тор 3: Рагнарёк", "Убийство в Восточном экспрессе", "Лига Справедливости"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   