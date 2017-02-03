«Трансформеры: Последний рыцарь», «Монахиня», «Смертные машины», Пенелопа Крус и Эдгар Рамирес

Фильм «Трансформеры: Последний рыцарь» обзавёлся синопсисом

Майкл Бэй, режиссёр пятой части «Трансформеров», раскрыл синопсис фильма:

«"Последний рыцарь" разрушает мифологию всей франшизы и пересматривает своё отношение к героизму. Люди и трасформеры находятся в состоянии войны. Оптимуса Прайма больше нет. Ключ к спасению будущего похоронен в тайнах прошлого, в секретной истории трансформеров на Земле. Спасение нашего мира ложится на плечи объединившихся между собой Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и оксфордского профессора. Наступает момент, когда от их выбора зависит будущее. Те, кого преследуют, станут героями, а те, кого называли героями, станут злодеями. Только один мир выживет — их или наш».

Бэй, который, по его собственному признанию, жил в этой франшизе более 10 лет, рассказывает, что для «Последнего рыцаря» была значительно расширена мифология, что позволило объединить все фильмы абсолютно новым способом. Решением амбициозной задачи занималась целая команда сценаристов. В неё вошли: Акива Голдсман, Арт Маркум, Мэтт Холловэй, Кен Нолан, Зак Пенн, Линдси Бир, Женева Робертсон-Дворет, Кристина Ходсон, Стивен де Найт, Джефф Пинкнер, Эндрю Баррер и Габриэл Феррари. К проекту привлекли даже историков трансформеров из Hasbro, чтобы выяснить откуда вообще взялись трансформеры и куда они могут двинуться дальше. Майкл Бэй утверждает, что в этой серии ещё не было фильма с такой масштабной визуализацией и мифологией, как «Последний рыцарь».

Главные роли в картине исполняют: Марк Уолберг в роли Кейда, Энтони Хопкинс в роли английского лорда, Джош Дюамель в роли подполковника Леннокса, Стэнли Туччи в роли Джошуа Джойса, Тайриз Гибсон в роли Роберта Эппса, Джерорд Кармайкл в роли Деси и Изабелла Монер в главной женской роли.

Релиз фильма состоится 23 июня 2017 года.

Корин Харди будет снимать «Монахиню»

Корин Харди («Из тьмы») назначен режиссёром «Монахини» ("Nun"), спин-оффа хоррор-дилогии Джеймса Вана «Заклятие», главные роли в которой сыграли Патрик Уилсон и Вера Фармига.

Картина станет вторым спин-оффом «Заклятия» после «Аннабель», у которой есть уже сиквел, выходящий в прокат 11 августа этого года. Интересно, что монахиня появилась в сиквеле «Заклятия» в результате пересъёмок за три месяца до выпуска фильма. По первоначальному замыслу главным злодеем должен был стать рогатый демон, которого в последний момент решили заменить. Идея с другим злобным существом принадлежит Вану, который обратился к студии New Line Cinema с просьбой внести в кино изменения. После полученного разрешения часть сцен пришлось переснимать заново, а в некоторых эпизодах создатели фильма обошлись помощью компьютера. В результате монахиня стала весьма эффектным звеном в истории и вызвала большой интерес.

Сценарий фильма написали Гэри Доберман и Джеймс Ван, который выступит ещё и продюсером картины вместе с Питером Сафраном. Проект войдёт в создаваемую New Line Cinema киновселенную «Материалы Уорренов» ("Warren Files"). Её главные герои — супруги Эд и Лоррейн Уоррен, посвятившие свою жизнь исследованию паранормальных явлений. Сюжеты для фильмов почерпнуты из их реальной практики.

Между тем, режиссёр Корин Харди числится ещё режиссёром «Ворона» с Джейсоном Момоа в главной роли. Проект ушёл из кинокомпании Relativity и в настоящее время подыскивает новую студию.

Пенелопа Крус и Эдгар Рамирес подписались на «Внебрачного ребёнка»

Пенелопа Крус и Эдгар Рамирес сыграют главные роли в фильме с чёрным юмором «Внебрачный ребёнок» ("Love Child"). Автор сценария и режиссёр картины — Тодд Солондз («Счастье»).

В центре сюжета — одержимый собственной матерью Иммакуладой 11-летний Джуниор, который собирается убить своего грубоватого отца и свести мать с их симпатичным квартирантом. Однако он никак не ожидал, что Иммакулада страстно влюбится в этого мужчину. Джуниор страдает от ревности и придумывает новую стратегию: повесить убийство отца на квартиранта.

Пенелопа Крус сыграет Иммакуладу, а Эдгар Рамирес — квартиранта. Проект станет их второй совместной работой. Ранее они снимались в драме Ридли Скотта «Советник».

Роберт Шиэн получил ведущую роль в «Смертных машинах»

Ирландские актёры Роберт Шиэн («Тронутые», «Время ведьм») и Ронан Рэфтери («Фантастические твари и где они обитают», «Первый мститель») первыми попали в экранизацию романа Филипа Рива «Смертные машины» ("Mortal Engines"). Шиэн получил ведущую роль, а Рэфтери второстепенную.

События романа разворачиваются в далёком будущем, спустя много веков после эпической Шестидесятиминутной войны, в результате которой наступает Эра Движения. Города встают на колёса и начинают своё перемещение по миру, получившему название Охотничьи земли. Города существуют по законам муниципального дарвинизма, пожирая друг друга. В центре сюжета — движущийся мегаполис Лондон, который намеревается прибегнуть к оружию древних, чтобы уничтожить города Лиги противников движения. Героями истории выступают подростки Том, житель Лондона, и Эстер из Охотничьих земель, которые оказываются на открытой территории, где узнают некую тайну, способную повлиять на установившийся мировой порядок.

Авторы адаптированного сценария — Питер Джексон, Фран Уолш и Филиппа Бойенс, они же выступают продюсерами фильма. Съёмки начнутся этой весной в Новой Зеландии под руководством режиссёра Кристиана Риверса и при участии компаний MRC и Universal Pictures, релиз фильма запланирован на 14 декабря 2018 года.

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