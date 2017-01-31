Диего Луна, Бен Аффлек и Мел Гибсон

Диего Луна сыграет ведущую роль в «Лице со шрамом»

Антуан Фукуа так и не стал частью римейка культовой картины Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом» ("Scarface"), покинув место режиссёра вслед за Дэвидом Йейтсом и Пабло Ларраином («Тони Манеро», «Пост Мортем»), некоторое время числившимися главными постановщиками. Каждый из них столкнулся с обязательствами перед другими проектами. Однако студия Universal Pictures намерена начать производство в ближайшее время и уже приступила к поискам нового режиссёра. А пока в проект зачислился Диего Луна. Ему предстоит сыграть центрального персонажа истории.

Напомним, что картина де Пальмы также стала римейком фильма 1932 года режиссёра Говарда Хоукса. Это была экранизация одноимённого романа Армитаджа Трейла 1929 года об ирландском гангстере, взошедшем на вершину криминального мира Америки. Брайан де Пальма выпустил свой римейк 1983 году, сценарий к нему написал Оливер Стоун. Главную роль в нём сыграл Аль Пачино. Несмотря на разгромную критику, последовавшую в адрес режиссёра, именно эта версия оригинального романа стала наиболее известной.

Сценарий римейка написал Теренс Уинтер («Подпольная империя»), и это уже третья версия данного проекта. Более ранние принадлежали Джонатану Херману («Голос улиц»), Дэвиду Эйру («Отряд самоубийц») и Полу Аттаназио («Донни Браско»).

Бен Аффлек отказался снимать «Бэтмена»

Бен Аффлек оставил место режиссёра в сольной картине про Бэтмена, однако он по-прежнему сыграет в ней главную роль и выступит одним из продюсеров. Ранее, как мы помним, ходили разные слухи о том, что проект по разным причинам может и не состояться.

«Есть песонажи, которые занимают особое место в сердцах миллионов, — комментирует Аффлек своё решение. — Эта роль требует максимальной отдачи, на которую я способен. Очевидно, что я не смогу выполнить обе задачи на том уровне, который требуется. Вместе со студией я принял решение найти партнёра в режиссёре, который пойдёт на сотрудничество в этой масштабной картине. Мы всё ещё хотим снимать это кино, и мы его снимем, но сначала подыщем режиссёра. Я остаюсь преданным этому проекту и надеюсь представить его поклонникам по всему миру».

Warner Bros. Pictures полностью поддерживает решение Бена Аффлека и подтверждает своё сотрудничество с актёром и продюсером. Говорят, что у них имеется шорт-лист потенциальных режиссёров, из которых стало известно только имя Мэтта Ривза, автора «Планеты обезьян: Революции».

Помимо Аффлека, в картине будут сниматься Джо Манганьело в роли суперзлодея Дефстроука/ Слэйда Уилсона, Джереми Айронса в роли Альфреда и Джей Кей Симмонса в роли комиссара Гордона.

Сценарий «Бэтмена» написали Аффлек и Джефф Джонс. Официальная дата выпуска пока не назначена.

Мела Гибсона и Джона Литгоу позвали в сиквел комедии «Здравствуй, папа, Новый год»

Мел Гибсон и Джон Литгоу («Расплата», «Интерстеллар», «Корона») договариваются с кинокомпанией Paramount Pictures об участии в сиквеле комедии 2015 года «Здравствуй, папа, Новый год». Картина с бюджетом примерно $50-70 млн в международном прокате заработала $240 млн. Главные роли в ней сыграли Марк Уолберг и Уилл Феррелл.

Оригинальный фильм рассказал историю семьи Сары и её детей, которая развелась с мужем-бунтарём Дастином (Уолберг) и позднее вышла замуж за мягкого и интеллигентного Брэда (Феррелл). Однако вскоре после их свадьбы Дастин осознаёт, что не может жить без своей семьи и возвращается. Между двумя мужчинами начинается острое соперничество за внимание детей.

Сюжет продолжения неизвестен, роли Гибсона и Литгоу тоже, хотя многие полагают, что они могут сыграть отцов персонажей Уолберга и Феррелла соответственно. Режиссёром вновь выступит Шон Андерс, релиз ожидается в 2018 году.

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