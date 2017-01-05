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Ролики россыпью: «Логан», «Могучие рейнджеры», «Моя девушка монстр» и Netflix

Киноблог » Ссылка дня » 30 января 2017, 15:18:51
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Ролики россыпью: Логан , Могучие рейнджеры , Моя девушка монстр и Netflix

Логан, трейлеры
Логан
трейлеры

Последние премьеры оказались связаны с малобюджетным кино. В основном виноват был «Санденс». Появился тизер нового фильма Алекса Росса Перри «Золотые выходы» — грустная Эмили Браунинг просто сидит и поёт. А также трейлер неонуара «Город слабых огней», семейная драма «Волки» с Шэнноном в роли отца с зависимостью, фантастическая комедия «Моя девушка монстр» с Энн Хэтуэй и гигантским японским чудовищем, фантастическая драма про любовь «Открытие» с Руни Мара и криминальная комедия «В этом мире я больше не чувствую себя как дома». Последние две купила Netflix, которая, к слову, недавно анонсировала свой новый сериал — подростковый детектив «13 причин, почему».

Ну, и кроме того, вышел трейлер британской детективной мелодрамы «Моя кузина Рэйчел». Сэм Клафлин и Рейчел Вайз изображают любовь и ненависть.

Но перед всем этим был, конечно, второй трейлер «Логана». Ожидаемо не такой меметичный, как первый, но всё равно трогательный и на порядок более брутальный. На его фоне даже потерялся второй трейлер «Могучих рейнджеров», вышедший в тот же день. Но там и фильм — трэшак. Спецэффекты стали круче, а избавиться от сериального прошлого сил не хватило.

Ещё международные трейлеры вышли для драмы «Затерянный город Зет» и комикса «Стражи галактики 2». Свежие трейлеры и у девачкового детектива «Прежде чем я уйду», и у драмы «И проиграли бой» с Франко.

Появились телеролики к хоррору «Звонки», приключению «Конг», киберпанку «Призрак в доспехах» и мультфильму «Лего: Бэтмен». Первые отрывки — у мелодрамы «На пятьдесят оттенков темнее» и триллера «Лекарство от здоровья». Ролики о съёмках — у «Джона Уика 2» и «Великой стены». У «Спасателей Малибу» — коллекция промо-роликов.

На этом всё.


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