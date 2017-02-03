Пенелопа Крус и Эдгар Рамирес подписались на «Внебрачного ребёнка»

Пенелопа Крус и Эдгар Рамирес сыграют главные роли в фильме с чёрным юмором «Внебрачный ребёнок» ("Love Child"). Автор сценария и режиссёр картины — Тодд Солондз («Счастье»).

В центре сюжета — одержимый собственной матерью Иммакуладой 11-летний Джуниор, который собирается убить своего грубоватого отца и свести мать с их симпатичным квартирантом. Однако он никак не ожидал, что Иммакулада страстно влюбится в этого мужчину. Джуниор страдает от ревности и придумывает новую стратегию: повесить убийство отца на квартиранта.

Пенелопа Крус сыграет Иммакуладу, а Эдгар Рамирес — квартиранта. Проект станет их второй совместной работой. Ранее они снимались в драме Ридли Скотта «Советник».

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