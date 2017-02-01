Леонардо ди Каприо, Колин Фарелл, Николь Кидман и Сирша Ронан

Леонардо ди Каприо подыскал для себя триллер «Чёрная рука»

Леонардо ди Каприо сыграет ведущую роль в криминальном триллере «Черная рука» ("Black Hand"). Он сыграет лейтенанта полиции Нью-Йорка Джо Петрозино, возглавившего борьбу с организованной преступностью в Америке в начале прошлого века. Проект является экранизацией книги Стефана Талти, которая будет опубликована предстоящей весной. Сценариста и режиссёра у проекта пока нет.

Летом 1903 года Нью-Йорк захлестнула волна преступности, вскоре перекинувшаяся и на всю страну. Людей похищали, взрывали, расстреливали. Бандиты казались вездесущими и невидимыми. На месте преступления они всегда оставляли свою визитную карточку — символ чёрной руки. Бульварная пресса быстро разносила вести по городу, сдабривая их внушительной порцией домыслов, из-за чего среди людей началась паника, их парализовал страх. Тем, кто бросил вызов Чёрной руке оказался полицейский детектив Джозеф Петрозино по прозвищу «итальянский Шерлок Холмс», который был весьма упорным, изобретательным и мастером перевоплощения. Он сколотил команду выходцев из Италии и создал из них элитный корпус для борьбы с мафией, которую он считал позором итальянцев. Петрозино стал первым италоамериканцем, возглавившим убойный отдел нью-йоркской полиции. К слову, не без протекции Теодора Рузвельта, который тогда служил комиссаром городской полиции.

Ди Каприо также выступит продюсером картины через свою компанию Appian Way. В производстве принимают участие компании Paramount Pictures и Gotham Group.

Колина Фарелла пригласили в «Центр города»

Колин Фарелл договаривается об участии в фильме Дэна Гилроя «Центр города» ("Inner City"). Ранее в проект зачислился Дензел Вашингтон.

Вашингтон сыграет адвоката из Лос-Анджелеса, который много лет проработал на своего наставника. После его смерти к нему за помощью обращается солидная юридическая фирма, куда он вскоре устраивается на работу и сталкивается с делом, которое навсегда меняет его жизнь. Фарелл будет играть пронырливого адвоката, который заманивает его на эту работу.

Съёмки фильма должны начаться в середине марта в Лос-Анджелесе. Это уже второй режиссёрский проект Гилроя после «Стрингера», который он будет снимать по своему сценарию. Продюсирует картину Дженнифер Фокс («Стрингер»).

Николь Кидман присматривается к роли матери Аквамена

Николь Кидман предложили сыграть мать Аквамена в одноимённом кинокомиксе Джеймса Вана. В фильме также снимаются: Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Эмбер Хёрд и Виллем Дефо.

Аквамен впервые появился в 1941 году как второстепенный персонаж. В эпоху расцвета комиксов он был незначительным, хоть и постоянным героем чужих историй. Его популярности не помогло даже членство в Лиге Справедливости Америки, однако продлило его существование, пока он не стал более мрачным и могущественным. В способности Аквамена входит умение управлять всеми формами морской жизни, а также общаться с ними, в том числе и телепатически.

Кидман предложена роль Атланны, члена королевской семьи Атлантиды, оставившей своё королевство ради приключений на поверхности, где она влюбилась в простого хранителя маяка и родила от него Аквамена — героя Джейсона Момоа.

Эмбер Хёрд сыграет возлюбленную главного героя, Дефо — его советника Вулко; Уилсон — единокровного брата Аквамена Орма, претендующего на трон Антлантиды. Также в компанию актёров попал новичок Яхья Абдул Матин на роль Чёрной манты — главного злодея истории.

Продюсируют «Аквамена»: Питер Сафран, Дебора Снайдер, Зак Снайдер и Роб Коэн. Съёмки стартуют в апреле, а релиз фильма ожидается 5 октября 2018 года.

Сирша Ронан сыграет беженку из Африки

Сирша Ронан подписалась на главную роль в экранизации бестселлера Камиллы Гиббс "Sweetness In The Belly". Адаптацию сделала сценарист Лора Филлипс, снимает картину эфиопский режиссёр Зересенай Мехари («Дифрет»).

Героиня Ронан — англичанка Лилли Абдал, которая родилась в Африке и там же осиротела. Пытаясь убежать от разгоревшейся там гражданской войны, она вместе с другими беженцами возвращается на родину своих родителей и становится сердцем сообщества людей, лишённых гражданских прав и пытающихся воссоединиться с разбросанными по миру семьями. Но подруга девушки Амина узнаёт, что миссия Лилли не только альтруистическая. На самом деле она страстно влюблена в доктора-идеалиста Азиза.

Продюсируют картину Дженнифер Каваджа и Джулия Серени. Съёмки начнутся в сентябре.

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