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5 лучших роликов недели: Клайв Оуэн и Соррентино, Conan Exiles и Дэвид Теннант
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
Клайв Оуэн в рекламной короткометражке Соррентино для Campari:
CG-трейлер игры Conan Exiles:
Дэвид Теннант говорит, что всё будет хорошо.
Отсылки в «Ла ла ленде»:
Предоскаровский круглый стол с актёрами. Эндрю Гарфилд, Кейси Аффлек, Джозеф Гордон-Левитт, Дев Патель, Джефф Бриджесс.
На этом всё.
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