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5 лучших роликов недели: Клайв Оуэн и Соррентино, Conan Exiles и Дэвид Теннант

Киноблог » Ссылка дня » 29 января 2017, 12:53:11
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5 лучших роликов недели: Клайв Оуэн и Соррентино, Conan Exiles и Ла Ла Ленд

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Клайв Оуэн в рекламной короткометражке Соррентино для Campari:


CG-трейлер игры Conan Exiles:


Дэвид Теннант говорит, что всё будет хорошо.


Отсылки в «Ла ла ленде»:


Предоскаровский круглый стол с актёрами. Эндрю Гарфилд, Кейси Аффлек, Джозеф Гордон-Левитт, Дев Патель, Джефф Бриджесс.


На этом всё.


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