5 лучших роликов недели: Клайв Оуэн и Соррентино, Conan Exiles и Дэвид Теннант

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Клайв Оуэн в рекламной короткометражке Соррентино для Campari:





CG-трейлер игры Conan Exiles:





Дэвид Теннант говорит, что всё будет хорошо.





Отсылки в «Ла ла ленде»:





Предоскаровский круглый стол с актёрами. Эндрю Гарфилд, Кейси Аффлек, Джозеф Гордон-Левитт, Дев Патель, Джефф Бриджесс.





На этом всё.

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