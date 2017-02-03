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Фильм «Трансформеры: Последний рыцарь» обзавёлся синопсисом
Майкл Бэй, режиссёр пятой части «Трансформеров», раскрыл синопсис фильма:
«"Последний рыцарь" разрушает мифологию всей франшизы и пересматривает своё отношение к героизму. Люди и трасформеры находятся в состоянии войны. Оптимуса Прайма больше нет. Ключ к спасению будущего похоронен в тайнах прошлого, в секретной истории трансформеров на Земле. Спасение нашего мира ложится на плечи объединившихся между собой Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и оксфордского профессора. Наступает момент, когда от их выбора зависит будущее. Те, кого преследуют, станут героями, а те, кого называли героями, станут злодеями. Только один мир выживет — их или наш».
Бэй, который, по его собственному признанию, жил в этой франшизе более 10 лет, рассказывает, что для «Последнего рыцаря» была значительно расширена мифология, что позволило объединить все фильмы абсолютно новым способом. Решением амбициозной задачи занималась целая команда сценаристов. В неё вошли: Акива Голдсман, Арт Маркум, Мэтт Холловэй, Кен Нолан, Зак Пенн, Линдси Бир, Женева Робертсон-Дворет, Кристина Ходсон, Стивен де Найт, Джефф Пинкнер, Эндрю Баррер и Габриэл Феррари. К проекту привлекли даже историков трансформеров из Hasbro, чтобы выяснить откуда вообще взялись трансформеры и куда они могут двинуться дальше. Майкл Бэй утверждает, что в этой серии ещё не было фильма с такой масштабной визуализацией и мифологией, как «Последний рыцарь».
Главные роли в картине исполняют: Марк Уолберг в роли Кейда, Энтони Хопкинс в роли английского лорда, Джош Дюамель в роли подполковника Леннокса, Стэнли Туччи в роли Джошуа Джойса, Тайриз Гибсон в роли Роберта Эппса, Джерорд Кармайкл в роли Деси и Изабелла Монер в главной женской роли.
Релиз фильма состоится 23 июня 2017 года.
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