Киану Ривз, Гай Пирс, Дени Вильнёв, Винс Вон, Крэйг С. Залер и Мел Гибсон

Киану Ривз отправится в «Сибирь»

Киану Ривз сыграет главную роль в романтическом триллере «Сибирь» ("Siberia") по сценарию Скотта Б. Смита («Простой план»). Режиссёр картины — Мэттью Росс («Фрэнк и Лола»).

Ривз будет играть американского торговца драгоценными камнями с сомнительным происхождением, отправившегося в Россию с целью продажи голубых бриллиантов. Когда его партнёр по бизнесу бесследно исчезает вместе с камнями, он начинает его поиски и вскоре знакомится с владелицей местного кафе, с которой у него завязываются романтические отношения. Мужчина начинает думать, что нашёл своё счастье, но в этот момент его настигают тёмные отголоски полукриминальной деятельности.

Продюсерами фильма выступают: Габриэла Бачер, Стивен Хэмел и Киану Ривз. Съёмки должны начаться в этом году.

Гай Пирс подписался на шпионский триллер «Кэтчер-шпион»

Гай Пирс сыграет вместе с Полом Раддом в шпионском триллере «Кэтчер-шпион» ("Catcher Was A Spy") по бестселлеру Николаса Давидоффа «Бейсболист-шпион: таинственная жизнь Мо Берга». Снимает картину Бен Левин по сценарию Роберта Родата («Спасти рядового Райана», «Тор 2: Царство тьмы»).

За основу фильма взята биография Морриса "Мо" Берга (1902-1972) — американского бейсболиста и звезды Высшей лиги бейсбола, одновременно работавшего на разведку в Стратегическом отделе ЦРУ в период Второй мировой войны.

Берг закончил престижный Принстонский университет, владел двенадцатью языками и пятнадцать лет отыграл в бейсбол в таких командах, как "Chicago White Sox" и "Washington Senators". Параллельно он решал поставленную разведкой задачу: выяснить, насколько нацисты близки к созданию атомной бомбы. За свою деятельность был награждён Медалью за заслуги.

Пол Радд сыграет Мо Берга, роль Гая Пирса в данный момент не указывается, но позиционируется как главная.

Проект финансирует компания PalmStar Media, продюсеры: Кевин Фрейкс, Марк Фасано и Майкл Бедерман.

Дени Вильнёв подтвердил свою причастность к экранизации «Дюны»

Дени Вильнёв официально назначен режиссёром «Дюны». Новость подтвердил сам Вильнёв и старший сын Фрэнка Герберта — автора оригинального произведения 1964 года, и тоже писатель, Брайан Герберт, который написал серию продолжений романа, а также его приквел. Производством займётся студия Legendary Pictures.

События первоисточника происходят в далёком будущем в галактической империи, человечество которой отказалось от высоких технологий в пользу развития мыслительных и экстрасенсорных способностей. В центре сюжета — история Пола Атрейдеса, семья которого берёт контроль над песчаной планетой Арракис, содержащей спайс — ценный ресурс для осуществления межзвёздных путешествий. Им противостоят другие семьи, которые оспаривают право Атрейдесов на Арракис.

Прошлой осенью Вильнёв уже говорил о том, что экранизация «Дюны» — его давняя мечта, в исполнение которой он едва верил. Не так давно кинокомпания Legendary при поддержке наследников Герберта объявила об очередной попытке экранизировать «Хроники Дюны» для кино и телевидения. Продюсерами затеи выступили: Томас Талл, Мэри Парент и Кайл Бойтер.

Винс Вон и Мел Гибсон снимутся в драме С. Крэйга Залера

Винс Вон, снявшийся в военной драме Мела Гибсона «По соображениям совести», номинированной на шесть премий «Оскар», вновь встретится с режиссёром уже в качестве его партнёра по съёмочной площадке криминальной драмы "Dragged Across Concrete". Снимает картину по своему же сценарию режиссёр С. Крэйг Залер, известный по хоррор-вестерну 2015 года «Костяной томагавк».

Герои Гибсона и Вона — опытный коп Риджмен и его более молодой и беспечный напарник Энтони. Когда видеозапись с их жёсткими действиями попадает в выпуски новостей, полицейских временно отстраняют от работы. Озлобленные произошедшим и крайне нуждающиеся в деньгах, они решают влиться в преступный мир и извлечь из новых обстоятельств максимум выгоды, однако вместо этого они находят на свою голову ещё больше неприятностей.

Режиссёр очень доволен предстоящей работой с Гибсоном и Воном, и считает актёров идеальным вариантом для изображения сложных и противоречивых персонажей, которым не раз предстоит делать выбор в неоднозначных ситуациях. Для Вона эта картина станет вторым сотрудничеством с Залером после триллера «Бойня в тюремном блоке 99» ("Brawl in Cell Block 99"), релиз которого состоится уже в этом году.

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