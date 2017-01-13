Кинокасса России: 26-29 января, «Притяжение» падает на зрителя

Отечественный бокс-офис сумел завершить первый месяц года на подъёме — в последний уикенд января валовая касса вновь подросла на 7%, дабы составить уже 824 млн руб., чему поспособствовал, в первую очередь, второй из трёх отечественных мегапрожектов, расположившихся соответственно в конце декабря, января и февраля.

«Притяжение» насчитало за собой чуть менее половины всех сборов уикенда; со своими 408 млн руб. фильм показал пятый лучший старт среди всех российских релизов после «Вия» (603 млн), «Сталинграда» (525 млн), «Экипажа» (501 млн) и праздничных «Трёх богатырей 3» (427 млн), а заодно уверенно обогнал заокеанские «Морской бой» (330 млн) и «Тихоокеанский рубеж» (292 млн). С другой стороны, в плане выносливости новичок, вероятно, последует именно за «Вием», у которого её не было, и ограничится итоговой кассой в 800-900 миллионов, а это почти вдвое меньше, чем собрали недавно те же «Экипаж» и «Викинг».

«Три икса 3» под давлением нового лидера и собственной полной одноразовости обвалились втрое и получили 104 млн руб. за второй уикенд и 504 млн руб. подытога, после чего надеются хотя бы доползти до шести сотен. Следом неожиданно солидно стартовал мультфильм «Балерина» — собрав 83 млн руб., он обошёл все анимационные релизы, не произведённые известными студиями, кроме стартовавшего в новогодние праздники немецкого «Тарзана» (93 млн), к концу же проката тут теперь могут случиться две сотни.

Четвёртую строчку третью неделю подряд оставил за собой «Ла-Ла Ленд» — прокатчик подгадал с датой выхода идеально, фильм хоть и потерял несколько сотен кинотеатров, но на волне своих номинаций и позитивных рейтингов сумел вновь опуститься всего на четверть, и результатом стали 42 млн руб. за третий уикенд, второй лучший эверидж в чарте и 235 млн руб. текущей кассы, спустя почти девять лет дающие нам нового рекордсмена среди мюзиклов в обход «Маммы мии» (233 млн), даже если картине не хватит сил добраться до трёх сотен, свою программу она уже перевыполнила.

В остальном заметные старожилы просели вдвое или сильнее, на выходе «Невеста» показала 37 млн руб. за второй уикенд и 161 млн руб. подытога, «Почему он?» — 32 млн руб. и 291 млн руб., «Викинг» — 21 млн руб. и 1,517 млрд руб., последний показатель наконец-то позволил фильму обойти «Экипаж» (1,504 млрд).

Что же касается первого уикенда февраля, он выглядит действительно пустым — в качестве главной премьеры выступают широкопрокатные, но никак не претендующие на кассовую славу «Звонки», и даже если «Притяжение» воспользуется безрыбьем и на неделю включит выносливость, валовая касса грозит упасть на пару сотен миллионов. Следите за нашими обзорами.

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