|
Кейт Бекинсейл, Доминик Уэст и «Годзилла 2: Король монстров»
Кейт Бекинсейл сыграет в драме «Шоколадные деньги»
Кейт Бекинсейл подписалась на главную роль в драме «Шоколадные деньги» ("Chocolate Money") по одноимённому роману Эшли Прентис Нортон. Сценарий написала Эмма Форрест, режиссёр — Адам Шенкман («Рок на века», «Сказки на ночь», «Лак для волос»).
События разворачиваются в Нью-Йорке в 1980-х годах. В центре истории — взаимоотношения баснословно богатой наследницы шоколадного бизнеса Бэбс Баллентайн и её дочери-школьницы Беттины, не по годам развитой девушки. Бэбс живёт жизнью рок-звезды, проводя время на экстравагантных вечеринках, которые сама же и устраивает. Ослеплённая жизнью своей матери и постоянно жаждущая её внимания, Беттина заводит роман с женатым возлюбленным своей матери Маком, после чего девушку отправляют в школу-интернат. Но и в сложившихся обстоятельствах она видит шанс привлечь к себе внимание Бэбс. Очень скоро она оказывается в одной компании с несовершеннолетним сыном Мака.
Кейт Бекинсэйл исполнит роль Бэбс. Актриса также принимала участие в написании сценария и выступит одним из продюсеров фильма вместе с Лесли Арданг от компании Mar-Key Pictures. Съёмки начнутся этой весной в Нью-Йорке.
Доминик Уэст получил роль в «Расхитительнице гробниц»
Доминик Уэст сыграет Ричарда Крофта — отца главной героини приключенческой картины «Расхитительница гробниц» ("Tomb Raider") по мотивам популярного игрового франчайза. Также в фильме снимаются Алисия Викандер в заглавной роли и Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка», «Джанго освобождённый», «Идентификация Борна») в роли главного антагониста.
Производство фильма только что стартовало в Южной Африке. Всё, что нам известно о сюжете — это то, что Лара Крофт отправится на поиски своего отца. Роль Доминика Уэста будет куда более значительной, чем у Джона Войта в известной дилогии с Анджелиной Джоли — дочерью актёра.
Снимает картину норвежский режиссёр Роар Утхауг («Волна») по сценарию Женевы Робертсон-Дворет («Трансформеры 5»). В производстве принимают участие компании: Warner Bros., MGM и GK Films. Релиз назначен на 16 марта 2018 года.
Напомним, что оригинальная игра о приключениях молодого британского археолога Лары Крофт "Tomb Raider" была издана в 1996 году и выпускается до сих пор. Серия была признана одной из самых популярных, а её героиня Лара Крофт стала поп-культурным феноменом. Существуют также мобильные игры серии, настольные, а также комиксы и книги.
Студией Paramount Pictures ранее были сняты две картины — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни». Нынешний проект является их полной перезагрузкой.
Милли Бобби Браун получила роль в сиквеле «Годзиллы»
12-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун сыграет главную роль в фильме «Годзилла: Король монстров» ("Godzilla: King of the Monsters"), сиквеле картины 2014 года режиссёра Гарета Эдвардса. Таким образом, актриса стала первой участницей проекта.
Буквально несколько дней назад у фильма появился режиссёр Майкл Доэрти, который также пишет сценарий вместе с Заком Шилдсом. Сюжет нам пока неизвестен, зато студия Legendary обещает добавить в него таких монстров, как: Родан, Мотра и трёхголовый Кинг Гидора.
Релиз фильма назначен на 22 марта 2019 года.
Проект позиционируется как часть монструозной кино-вселенной студий Legendary Pictures и Warner Bros., в которую входит приключенческий боевик Джордана Вогта-Робертса «Конг: Остров Черепа», выходящий в прокат 10 марта, а также сиквел «Годзиллы» и «Годзилла против Кинг Конга» ("Godzilla vs Kong"), прокат которого запланирован на 29 мая 2020 года.
Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/01/28/5049.shtml
Написать комментарий:
Смотрите также:
Раздел Вести с полей
Также в блоге:
|
Картина «Рай» Андрея Кончаловского удостоена кинопремии «Золотой орёл» в номинации «Лучший игровой фильм»...
Кейт Бекинсейл подписалась на главную роль в драме «Шоколадные деньги» по одноимённому роману Эшли Прентис Нортон...
Доминик Уэст сыграет Ричарда Крофта — отца главной героини приключенческой картины «Расхитительница гробниц» по мотивам популярного игрового франчайза. Также в...
12-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун сыграет главную роль в фильме «Годзилла: Король монстров»...
Спасатели Малибу, Baywatch
Прокат в России: 11 мая 2017 года
» Отрывок
Шерлок : the beginning of the end? | Alex
Хотя сериал в глазах фанов уже практически умер, имхо есть в нем еще живые клетки, которым можно дать размножиться и оживить все действо... далее
27 января, пятница
Мишель Уильямс договаривается об участии в драме «Середина 90-х» — режиссёрском дебюте актёра Джоны Хилла...
Marvel Studios анонсировала начало съёмочного периода кинокомикса «Чёрная пантера» и обнародовала некоторые детали...
Брайан Сингер возглавит съёмки пилотного эпизода телесериала «Люди Икс», который телеканал FOX анонсировал ещё два года назад...
Великая стена, Great Wall
Прокат в России: 2 февраля 2017 года
» Отрывок
Джон Уик 2, John Wick: Chapter 2
Прокат в России: 9 февраля 2017 года
» Тизер
Волки, Wolves new
Жанр: аниме
Прокат в России: 30 марта 2017 года
» TV-ролик
26 января, четверг
Идеи новоизбранного президента США Дональда Трампа о переустройстве страны не прошли мимо Голливуда и Майкла Бэя...
Вера Фармига сыграет ведущую роль в научно-фантастическом триллере «Пленный штат», куда ранее зачислились Джон Гудман и Эштон Сандерс...
Наоми Харрис сыграет вместе с Дуэйном Джонсоном в фильме "Rampage" — киноадаптации классической игровой аркады 1980-х годов...
Притяжение: Насилие
Молчание: Идите по всему миру
Три икса: Мировое господство: Бунтари и клоуны
Ловушка: Игра теней
Преисподняя: Уже в ней
|
|
|
|
|
«Притяжение», рецензия Оскар 2017: список номинантов «Викинг», рецензия «Три Икса: Мировое господство», рецензия «Шерлок», финал 4 сезона, отзыв «Закон ночи», рецензия «Американская милашка», отзыв «Преисподняя», отзыв «Ловушка», отзыв «Ла-Ла Ленд», рецензия «Кредо убийцы», рецензия «Молчание», рецензия «Фрэнк и Лола», отзыв