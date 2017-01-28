Кейт Бекинсейл, Доминик Уэст и «Годзилла 2: Король монстров»

Кейт Бекинсейл сыграет в драме «Шоколадные деньги»

Кейт Бекинсейл подписалась на главную роль в драме «Шоколадные деньги» ("Chocolate Money") по одноимённому роману Эшли Прентис Нортон. Сценарий написала Эмма Форрест, режиссёр — Адам Шенкман («Рок на века», «Сказки на ночь», «Лак для волос»).

События разворачиваются в Нью-Йорке в 1980-х годах. В центре истории — взаимоотношения баснословно богатой наследницы шоколадного бизнеса Бэбс Баллентайн и её дочери-школьницы Беттины, не по годам развитой девушки. Бэбс живёт жизнью рок-звезды, проводя время на экстравагантных вечеринках, которые сама же и устраивает. Ослеплённая жизнью своей матери и постоянно жаждущая её внимания, Беттина заводит роман с женатым возлюбленным своей матери Маком, после чего девушку отправляют в школу-интернат. Но и в сложившихся обстоятельствах она видит шанс привлечь к себе внимание Бэбс. Очень скоро она оказывается в одной компании с несовершеннолетним сыном Мака.

Кейт Бекинсэйл исполнит роль Бэбс. Актриса также принимала участие в написании сценария и выступит одним из продюсеров фильма вместе с Лесли Арданг от компании Mar-Key Pictures. Съёмки начнутся этой весной в Нью-Йорке.

Доминик Уэст получил роль в «Расхитительнице гробниц»

Доминик Уэст сыграет Ричарда Крофта — отца главной героини приключенческой картины «Расхитительница гробниц» ("Tomb Raider") по мотивам популярного игрового франчайза. Также в фильме снимаются Алисия Викандер в заглавной роли и Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка», «Джанго освобождённый», «Идентификация Борна») в роли главного антагониста.

Производство фильма только что стартовало в Южной Африке. Всё, что нам известно о сюжете — это то, что Лара Крофт отправится на поиски своего отца. Роль Доминика Уэста будет куда более значительной, чем у Джона Войта в известной дилогии с Анджелиной Джоли — дочерью актёра.

Снимает картину норвежский режиссёр Роар Утхауг («Волна») по сценарию Женевы Робертсон-Дворет («Трансформеры 5»). В производстве принимают участие компании: Warner Bros., MGM и GK Films. Релиз назначен на 16 марта 2018 года.

Напомним, что оригинальная игра о приключениях молодого британского археолога Лары Крофт "Tomb Raider" была издана в 1996 году и выпускается до сих пор. Серия была признана одной из самых популярных, а её героиня Лара Крофт стала поп-культурным феноменом. Существуют также мобильные игры серии, настольные, а также комиксы и книги.

Студией Paramount Pictures ранее были сняты две картины — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни». Нынешний проект является их полной перезагрузкой.

Милли Бобби Браун получила роль в сиквеле «Годзиллы»

12-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун сыграет главную роль в фильме «Годзилла: Король монстров» ("Godzilla: King of the Monsters"), сиквеле картины 2014 года режиссёра Гарета Эдвардса. Таким образом, актриса стала первой участницей проекта.

Буквально несколько дней назад у фильма появился режиссёр Майкл Доэрти, который также пишет сценарий вместе с Заком Шилдсом. Сюжет нам пока неизвестен, зато студия Legendary обещает добавить в него таких монстров, как: Родан, Мотра и трёхголовый Кинг Гидора.

Релиз фильма назначен на 22 марта 2019 года.

Проект позиционируется как часть монструозной кино-вселенной студий Legendary Pictures и Warner Bros., в которую входит приключенческий боевик Джордана Вогта-Робертса «Конг: Остров Черепа», выходящий в прокат 10 марта, а также сиквел «Годзиллы» и «Годзилла против Кинг Конга» ("Godzilla vs Kong"), прокат которого запланирован на 29 мая 2020 года.

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