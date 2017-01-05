Бокс-офис США: 27-29 января, Шьямалан уходит в отрыв

Если на прошлой неделе «Сплит» подтвердил, что фильмы М. Найта Шьямалана по-прежнему способны стартовать выше любых рациональных ожиданий, то в минувшие выходные к режиссёру официально вернулось то, чего у него не было со времён «Знаков» — выносливость. Хотя фильм показывал отличные цифры и в течение будней, он все равно умудрился застать всех врасплох, опустившись во второй уикенд всего на 34% — падение, о котором даже не мечтали такие стартовавшие на аналогичном уровне зрительские хиты, как «Остров проклятых» (45%) и «Заклятие» (47%). Результатом стали $26,3 млн за вторую трёхдневку и уже $78 млн за 10 проведённых на вершине чарта дней проката, и так прогноз на итог быстро повышается до $135-155 млн, с которыми микробюджетный триллер станет третьим самым кассовым фильмом в карьере Шьямалана после «Шестого чувства» ($293 млн) и «Знаков» ($228 млн).

Второе место без каких-либо проблем заняла семейная драма «Собачья жизнь», неделей ранее попавшая в центр громкого скандала после появления видео, зафиксировавшего жестокое обращение с псом во время съёмок. Сколько именно денег фильм в результате потерял, сказать сложно, но никакой катастрофы не случилось — со своими $18,4 млн лента стартовала ровно на уровне «Истории дельфина» ($19,2 млн) и почти отбила разумный бюджет в $22 млн, после чего направляется к 60-70 миллионам итога.

Далее в чарте произошёл фотофиниш, победили в котором «Скрытые фигуры» — получив, как и ожидалось, номинацию на «лучший фильм», драма снизилась на блестящие 11%, что привело её к $14 млн за четвёртый широкий уикенд и $104 млн текущей кассы при вчетверо меньшем бюджете, впереди же у неё ещё около полтинника. И уже на четвёртой строчке обнаружила себя «Обитель зла 6» — обещание «Последней главы» не оказало никакого видимого позитивного эффекта, со своими $13,9 млн фильм просел более чем на треть по сравнению с предыдущей частью ($21 млн) и фактически повторил старт «Другого мира 5» ($13,7 млн). Итоговые его сборы теперь не превысят тридцатку, впрочем, скромные затраты в $40 млн будут с лихвой окуплены по миру.

Замкнул пятёрку лидеров, как и на прошлой неделе, «Ла-Ла Ленд» — на волне своих 14 номинаций мюзикл глубоко вдохнул, наконец-то расширился с 1800+ площадок сразу до 3100+ и подрос на 43% до $12,1 млн за восьмой уикенд и $106,5 млн подытога, кроме того, его касса за пределами США, возросшая до $117 млн, впервые обогнала домашнюю. Итоговой целью картины в Штатах по-прежнему остаются полторы сотни, общемировые же сборы теперь нацеливаются уже на 350+ миллионов.

Далее «Три икса 3» показали без вариантов худшее падение в чарте, обвалившись на 59% к $8,3 млн за второй уикенд и $33,5 млн подытога, итоговые сборы теперь составят не более $44,5 млн, с которыми первая часть когда-то стартовала. Главные декабрьские хиты «Зверопой» и «Изгой-Один», наоборот, дружно удержались в рамках полуторакратного падения, мультфильм в результате имеет $6,2 млн за шестой уикенд и $257,4 млн подытога, а космоопера — $5,1 млн и $520 млн, впереди у обоих ещё примерно по пятнашке. За ними провальные, но неловко не желающие исчезать «Монстр-траки» опустились на 42% к $4,1 млн за третий уикенд и $28,1 млн подытога при бюджете в $125 млн.

Только десятая строчка, таким образом, досталась последней широкой премьере в лице «Золота» — основанная на реальных событиях комедийная драма с Мэттью Макконахи собрала на старте ровно те же $3,5 млн, что и прошлонедельный представитель того же жанра «Основатель» с Майклом Китоном, который, в свою очередь, сумел снизиться на скромные 21% к $2,7 млн за второй уикенд и $7,5 млн подытога. Между ними вклинился не сильно более везучий «День патриота», вновь просевший вдвое к $2,9 млн за третий уикенд и $28,4 млн текущих сборов, а позади добавившая 600 площадок «Моана» опустилась всего на 10% к $2,4 млн за десятые выходные и $240,1 млн за два с лишним месяца проката.

Из прочего стоит перечислить лишь большинство оставшихся больших номинантов, вновь всплывших по рубку после своего счастливого вторника. Впереди всех «Лев» остался ровно в тех же 575 кинотеатрах, но уверенно подскочил на треть к $2,4 млн за десятый уикенд и уже $19,8 млн суммарной кассы. Из фильмов, вернувшихся в широкий прокат, «Манчестер у моря» показал $2 млн за уикенд и $41,5 млн подытога, «Лунный свет» — $1,5 млн и $17,8 млн, «Прибытие» — $1,5 млн и $97,3 млн, «Ограды» — $1,4 млн и $50,8 млн.

В первый уикенд февраля за океаном, как обычно, всё внимание будет сконцентрировано на Суперкубке, и в кинотеатрах будет тихо — широко стартуют лишь ещё один сиквел-кадавр 15-летней давности фильма «Звонки» (2800) и заведомо провальная подростковая фантастика «Космос между нами» (2800), плюс «Лев» наконец-то расширяется до 1800+ площадок. Осталось узнать, сумеет ли Шьямалан занять вершину чарта и в третий раз. Следите за нашими обзорами.

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