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Официально объявлен сиквел «Чудо-женщины»
После успеха кинокомикса Патти Дженкинс «Чудо-женщина», превзошедшего самые смелые ожидания студии, было очевидно, что сиквел состоится. Но только в эти выходные на международном конвенте Comic-Con кинокомпания Warner Bros. официально объявила о производстве второй картины.
Галь Гадот, сыгравшая титульную героиню, вновь вернётся. Ожидается и возвращение Патти Дженкинс. Известно, что режиссёр уже проявила интерес к продолжению. Что касается других исполнителей, то пока говорить об этом рано, как и о деталях самой картины. Предположительно, события развернутся в 1980-е годы.
Но до сиквела мы снова увидим Чудо-женщину в команде «Лиги справедливости» Зака Снайдера и Джосса Уэдона. Релиз фильма состоится уже в ноябре.
Небольшая справка: производственный бюджет первой «Чудо-женщины» составил $149 млн, а сборы — $780 млн.
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