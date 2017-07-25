Энн Хэтуэй хотят отправить в мир Барби

Sony Pictures мечтает заполучить Энн Хэтуэй в качестве героини ромкома «Барби», которую в прошлом году планировала сыграть Эми Шумер, но выбыла из проекта в результате несостыковок в рабочем графике актрисы. На место режиссёра может быть назначена Алетея Джонс, до сих пор работавшая на телевидении. Сценарий в 2015 году писала Дьбло Коди, затем Хилари Уинстон («Лего Фильм: Ниндзяго»), впоследствии Шумер и Ким Карамел его подправили.

Главная героиня — жительница прекрасного мира Барби, неудачница, которая оказывается вместе с другими его обитателями в реальном мире, где её нестандартная внешность неожиданно становится активом. Главными темами фильма заявлены: современная индустрия красоты, феминизм и уникальность.

В настоящий момент Хэтуэй ведёт переговоры со студией. Продюсерами фильма выступают: Уолтер Паркс, Лори Макдональд и Эми Паскаль. Дата выпуска назначена на 29 июня 2018 года.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/25/5267.shtml?0

Также в блоге: