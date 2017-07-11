Дэниел Крэйг вновь сыграет Джеймса Бонда

Два года с момента выхода в прокат последнего фильма о приключениях британского агента Джеймса Бонда «007: Спектр» участие в продолжении исполнителя заглавной роли Дэниела Крэйга было под большим вопросом. Актёр явно устал от роли и очень хотел сниматься в других проектах.

Поклонники франшизы во всём мире бурно обсуждали кандидатуру его преемника. Слухи приписывали роль Бонда не менее известным, чем Крэйг, британцам — Идрису Эльбе и Тому Хиддлстону. Однако в прошлом году студия MGM пошла на беспрецедентный шаг, предложив Крэйгу весьма значительное повышение гонорара за участие — 68 млн фунтов стерлингов, что на тот момент равнялось примерно $100 млн, и $150 млн за два последующих фильма плюс бонусы от кассовых сборов.

Для наглядности представим его заработок за предыдущие картины серии:

«007: Казино Рояль» — $3, 2 млн «007: Квант милосердия» — $7, 2 млн «007: Координаты Скайфолл» — $17 млн плюс бонусы от кассовых сборов «007: Спектр» — $45, 8 млн плюс бонусы от кассовых сборов

Отметим также, что производственный бюджет всех четырёх картин составил $795 млн, а прибыль от международного проката — свыше $3 млрд, сделав франшизу с Крэйгом самой прибыльной за всю её историю.

В ответ на сделанное предложение Крэйг занял выжидательную позицию, хотя некоторые его коллеги отмечали, что он уже не так категоричен в своём желании покинуть франшизу. В настоящий момент актёр уже договорился с продюсером бондианы Барбарой Брокколи и согласен повторить роль агента 007. Более того, стало известно, что съёмки 25 картины стартуют в следующем году, а её релиз планируется на 2019 год. Сценарий, как мы помним, пишут ветераны киносериала Нил Пёрвис и Роберт Уэйд.

Брокколи также надеется уговорить певицу Адель вновь спеть главную песню фильма, поскольку её работу в «Координатах Скайфолл» сочли феноменальной, отметив многочисленными наградами, включая премии «Оскар» и «Золотой глобус». Кроме того, известно, что самой певице очень понравилось участвовать в подобном проекте.

Источник, тем не менее, призывает нас не праздновать раньше времени возвращение Дэниела Крэйга во франшизу, а дождаться официального подтверждения от студии.

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