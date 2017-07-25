Сара Полсон подписалась на шьямалановский триллер «Стекло»

Сара Полсон в неуказанной роли присоединилась к актёрам триллера М. Найта Шьямалана «Стекло» ("Glass"), являющегося кроссовером «Сплита» и «Неуязвимого».

Ранее режиссёр признавался. Что давно лелеет мечту объединить эти две картины, действие которых разворачиваются в одной «вселенной». В «Стекло» вернутся все главные участники упомянутых фильмов: Джеймс Макавой, сыгравший Кевина и все его личности; Аня Тейлор-Джой, сыгравшая Кейси; Брюс Уиллис в роли Дэвида Данна и Элайджа Прайс по прозвищу «Стеклянный человек» из «Неуязвимого» в исполнении Сэмьюэла Л. Джексона.

Действия Кевина-Зверя привлекают внимание «неуязвимого» Дэвида Данна, который начинает за ним охотиться. На их фоне появляется и Прайс, который, как всегда, видит за действиями обоих мужчин нечто очень важное, включая их самих.

Шьямалан выступит режиссёром картины, а также его продюсером вместе с Джейсоном Блумом, Ашвином Раджаном и Марком Бинстоком. Релиз фильма назначен на 18 января 2019 года.

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