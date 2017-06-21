«Хан Соло», «Хранители», Дэниел Дэй-Льюис, Марк Гэтисс, Стивен Моффат, Дэвид Мамет, Кори Столл и Кайл Чандлер

Фил Лорд и Крис Миллер больше не режиссёры спин-оффа про Хана Соло

После пяти месяцев съёмок Фил Лорд и Крис Миллер покинули съёмочную площадку картины про Хана Соло — одного из главных персонажей кино-серии «Звёздные войны». Причём, авторитетное кино-издание "Variety" утверждает, что режиссёры были уволены.

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди прокомментировала событие следующим образом:

«Фил Лорд и Крис Миллер — талантливые режиссёры, собравшие потрясающий состав исполнителей и команду, но стало понятно, что в отношении фильма у нас абсолютно разное творческое видение, поэтому мы решили расстаться. Имя нового режиссёра скоро будет объявлено».

Комментарий от уволенных Лорда и Миллера:

«К сожалению, наши партнёры не разделяли наше видение проекта и съёмочного процесса. И хотя нам не очень нравится фраза «творческие разногласия», на этот раз она точно отражает действительность. Мы гордимся работой своей команды и актёров».

Картина охватит семь лет из жизни Хана Соло — с 18 до 24 лет, когда он стал владельцем корабля «Тысячелетний сокол» и познакомился с Чубаккой. Мы также узнаем как он получил своё имя, встал на неправедный путь вора и контрабандиста с сомнительной моралью и впервые встретил в Мос-Эйсли Люка Скайуокера и Оби-Ван Кеноби.

Сценарий написали Лоуренс Каздан и Джон Каздан. Главные роли исполняют: Олден Эренрайк (Хан Соло), Дональд Гловер (Лэндо Калриссиан), Эмилия Кларк, Вуди Харельсон, Тенди Ньютон и Йонас Суотамо (Чубакка).

Прокат фильма начнётся, как и планировалось ранее, 25 мая 2018 года.

Дэниел Дэй-Льюис объявил о завершении актёрской карьеры

Легендарный британский актёр Дэниел Дэй-Льюис, единственный в истории Американской киноакадемии удостоенный трёх премий «Оскар» за лучшую мужскую роль, объявил о завершении своей карьеры. Ранее актёр неоднократно пытался уйти из кино и зачастую снимался с большими перерывами. Он переиграл множество героев и антигероев от президентов и тиранов до бизнесменов и художников и неоднократно работал с лучшими режиссёрами современного кинематографа — Мартином Скорсезе, Стивеном Спилбергом, Джимом Шериданом.

В 1990-х годах Дэй-Льюис уже бросал кинематограф, посвятив себя деревообработке и обувному ремеслу. Его возвращение состоялось в 2002 году для драмы Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка», куда его с большим трудом уговорили вернуться режиссёр, исполнитель второй главной роли Леонардо ди Каприо и продюсер Харви Вайнштейн. После съёмок в картине о также заявлял о желании уйти из кино, но ограничился лишь большим перерывом.

Представительница Дэй-Льюиса заявила, что актёр «очень благодарен всем коллегам и зрителям за многолетнюю поддержку. Решение было принято по личным мотивам и ни он, ни его представители более не будут давать по этому поводу никаких разъяснительных комментариев».

Его последнее появление в актёрском качестве состоится в фильме «Призрачная нить» ("Phantom Thread") режиссёра Пола Томаса Андерсона, у которого он ранее снимался в драме «Нефть» и получил за эту работу своего второго «Оскара». Картина выходит в прокат на католическое Рождество, в декабре. Она расскажет драматическую историю из мира высокой моды, которая происходит в Лондоне в 1950-х годах за кулисами бизнеса.

Марк Гэтисс и Стивен Моффат берутся за разработку «Дракулы» для ТВ

Шоураннеры «Шерлока» Марк Гэтисс и Стивен Моффат возьмутся за разработку не менее популярного литературного персонажа — Дракулу. В настоящее время проект обсуждается с телекомпанией ВВС. Продюсером сериала выступает партнёрша дуэта по «Шерлоку» — Сью Верчью.

«Дракула» — самый известный готический роман ирландского писателя Брэма Стокера, опубликованный в 1897 году. Его главный герой — вампир-аристократ. Однако нас, по всей видимости, ждёт не совсем тот Дракула, или совсем не тот, к образу которого нас приучили многочисленные экранизации. Неясно пока и время, в котором развернутся основные события. Вполне возможно, что Гэтисс и Моффат перенесут действие в наши дни. А вот формат сериала, похоже, будет таким же, как и у «Шерлока» — по две-три полуторачасовые серии за сезон.

Интересно, что Марку Гэтиссу в прошлом году довелось сыграть Дракулу в сатирической постановке на театральной сцене. Он также признался в нежных чувствах к одноимённому фильму ужасов 1958 года, где знаменитого вампира сыграл легендарный Кристофер Ли, а Ван Хельсинга — Питер Кушинг.

Дэймон Линделоф назначен шоураннером «Хранителей» для НВО

Дэймон Линделоф разрабатывает сериал для HBO «Хранители» ("Watchmen") по одноимённому комиксу Алана Мура и Дэйва Гиббонса 1980-х годов. Телеканал уже пытался экранизировать комикс и даже встречался для консультаций с Заком Снайдером, однако нынешний проект, как говорят, не связан с предыдущей попыткой. Линделоф выступает исполнительным продюсером и шоураннером многосерийного проекта, а также поучаствует в разработке сценария.

Первоисточник состоит из двенадцати выпусков, переизданных в виде графического романа. В нём рассказывается об альтернативной Америке 1980-х, где появляются супергерои из 40-60 годов и помогают США выиграть войну во Вьетнаме. Однако спустя всего несколько лет мир снова на грани войны, теперь уже ядерной, а супергерои объявлены вне закона. Большинство из них отошло от дел, но некоторые продолжают тайно работать на правительство. Одного из них убивают, в результате раскрывается заговор, жертвами которого могут стать миллионы.

В 2009 году комикс экранизировал Зак Снайдер. И хотя критика фильма была, в основном, положительная, его сборы в мировом прокате оказались весьма скромными. При бюджете в $130 млн картина собрала всего $185 млн. Главные роли в ней сыграли: Малин Акерман, Билли Крудап, Мэттью Гуд, Джеки Эрл Хейли, Джеффри Дин Морган, Карла Гуджино и Патрик Уилсон.

В 2012 году DC Comics выпустил обширную серию комиксов «До Хранителей» ("Before Watchmen"), представляющую собой приквел с историями из прошлого главных персонажей, и позднее интегрировал их во вселенную DC.

Сценарий «Силы» напишет Дэвид Мамет

Дэвида Мамета («Ганнибал», «Ронин», «Красный пояс», «Неприкасаемые») пытаются привлечь к экранизации романа Дона Уинслоу «Сила» ("Force"). В настоящее время он ведёт переговоры со студией 20th Century Fox. Режиссёр фильма — Джеймс Мангольд.

В центре сюжета — нью-йоркский полицейский Денни Мэлоун, суперпрофессионал, отмеченный наградами сержант и прирождённый лидер. Мэлоун и его команда "Da Force" считаются самыми умными, жёсткими, быстрыми, храбрыми и крутыми — настоящая элита с неограниченными полномочиями в войне с бандитами и торговлей оружием и наркотиками. Вот уже 18 лет он находится на передовой, защищая город от преступников и коррупционеров, но только он и его ребята знают, что Денни Мэлоун — грязный коп. Вместе со своей командой он разжился миллионами долларов на самой громкой героиновой операции в истории города. Теперь Мэлоун загнан в расставленную ФБР ловушку и чтобы выжить должен пройтись по тонкой линии между изменой братьев по оружию, партнёров, работой, семьёй и любимой женщиной. И всё это на фоне разгорающегося в городе расового пожарища, который может погубить их всех.

В производстве фильма принимает участие Ридли Скотт через Scott Free Productions, его партнёр по продюсированию Майкл Шефер, а также Шейн Салерно для компании The Story Factory.

Кори Столл высадится на Луну вместе с «Первым человеком»

Кори Столл и Кайл Чандлер сыграют вместе с Райаном Гослингом в биографическом фильме Дэмиана Шазелла «Первый человек» ("First Man") об американском астронавте Ниле Армстронге, первым высадившемся на поверхность Луны.

Картина снимается по книге Джеймса Хэнсена «Первый человек: Жизнь Нила А. Армстронга» ("First Man: A Life of Neil A. Armstrong"), написанная при содействии NASA и семьи астронавта. Автор сценария — Джош Сингер («В центре внимания»). В картине от первого лица будет рассказано о всех ключевых событиях в биографии Армстронга вплоть до его лунной экспедиции на «Аполлоне-11».

В 1969 году, в ходе космической экспедиции корабля «Аполлон-11», Армстронг первым из людей ступил на поверхность Луны. До своего триумфа он служил в ВМФ США, участвовал в Корейской войне, с 1958 года был лётчиком-испытателем. С 1971 года преподавал в Университете Цинциннати. В 1970 году астронавт побывал в СССР в составе делегации НАСА.

Заглавную роль Нила Армстронга исполняет Райан Гослинг. Кори Столл будет играть Эдвина «Базза» Олдрина — астронавта, пилота лунного модуля корабля миссии «Аполлон-11», вторым после Армстронга ступившего на поверхность Луны. Кайл Чандлер сыграет астронавта Дональда Слейтона, который занимался в НАСА подбором и подготовкой экипажей, и выбравший астронавтов для высадки на Луне. Актёр на роль третьего астронавта миссии «Аполлон-11» Майкла Коллинза пока не объявлен. Он пилотировал командный модуль на орбите Луны, когда Армстронг и Олдрин высаживались на её поверхность.

В производстве фильма принимает участие кинокомпания Universal Pictures и продюсеры: Вик Годфри и Марти Боуэн. Съёмки начинаются в ближайшее время, дата релиза назначена на 12 октября 2018 года.

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