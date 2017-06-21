|
Фил Лорд и Крис Миллер больше не режиссёры спин-оффа про Хана Соло
После пяти месяцев съёмок Фил Лорд и Крис Миллер покинули съёмочную площадку картины про Хана Соло — одного из главных персонажей кино-серии «Звёздные войны». Причём, авторитетное кино-издание "Variety" утверждает, что режиссёры были уволены.
Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди прокомментировала событие следующим образом:
«Фил Лорд и Крис Миллер — талантливые режиссёры, собравшие потрясающий состав исполнителей и команду, но стало понятно, что в отношении фильма у нас абсолютно разное творческое видение, поэтому мы решили расстаться. Имя нового режиссёра скоро будет объявлено».
Комментарий от уволенных Лорда и Миллера:
«К сожалению, наши партнёры не разделяли наше видение проекта и съёмочного процесса. И хотя нам не очень нравится фраза «творческие разногласия», на этот раз она точно отражает действительность. Мы гордимся работой своей команды и актёров».
Картина охватит семь лет из жизни Хана Соло — с 18 до 24 лет, когда он стал владельцем корабля «Тысячелетний сокол» и познакомился с Чубаккой. Мы также узнаем как он получил своё имя, встал на неправедный путь вора и контрабандиста с сомнительной моралью и впервые встретил в Мос-Эйсли Люка Скайуокера и Оби-Ван Кеноби.
Сценарий написали Лоуренс Каздан и Джон Каздан. Главные роли исполняют: Олден Эренрайк (Хан Соло), Дональд Гловер (Лэндо Калриссиан), Эмилия Кларк, Вуди Харельсон, Тенди Ньютон и Йонас Суотамо (Чубакка).
Прокат фильма начнётся, как и планировалось ранее, 25 мая 2018 года.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/21/5227.shtml?0
Смотрите также:
София Бутелла, Хауме Кольет-Серра, Сара Полсон, Боб Оденкирк, Элисон Бри, Дэвид Кросс и Майкл Штульбарг
Раздел Вести с полей
Также в блоге:
5 лучших роликов недели: Beyond Good and Evil 2, фильм Нила Бломкампа и Call of Cthulhu » Ссылка дня » 18/06
Ролики россыпью: «Чёрная пантера», «Убийство в Восточном экспрессе», «Сделано в Америке», «Удача Логана» » Ссылка дня » 12/06
|
После пяти месяцев съёмок Фил Лорд и Крис Миллер покинули съёмочную площадку картины про Хана Соло — одного из главных персонажей кино-серии «Звёздные войны»...
Легендарный британский актёр Дэниел Дэй-Льюис, единственный в истории Американской киноакадемии удостоенный трёх премий «Оскар» за лучшую мужскую роль...
Шоураннеры «Шерлока» Марк Гэтисс и Стивен Моффат возьмутся за разработку не менее популярного литературного персонажа — Дракулу...
Дэймон Линделоф разрабатывает сериал для HBO «Хранители» по одноимённому комиксу Алана Мура и Дэйва Гиббонса 1980-х годов...
Дэвида Мамета пытаются привлечь к экранизации романа Дона Уинслоу «Сила». В настоящее время он ведёт переговоры со студией 20th Century Fox...
Кори Столл и Кайл Чандлер сыграют вместе с Райаном Гослингом в биографическом фильме Дэмиана Шазелла «Первый человек» об американском астронавте Ниле Армстронге...
20 июня, вторник
Сегодня, 20 июня, исполняется 50 лет знаменитой австралийской актрисе Николь Кидман...
Постпраздничные выходные прошли в отечественных мультиплексах относительно тихо — первая крупная анимационная премьера за два с лишним месяца выступила согласно...
Шон Бин сыграет ведущую роль в многосерийной экшн-драме «Присяга» для видеосервиса Crackle при Sony Pictures Television...
Возвращение на большие экраны Ксандера Кейджа в боевике «Три икса: Мировое господство» не стало сенсацией в прокате...
19 июня, понедельник
Гадкий я 3, Despicable Me 3
Прокат в России: 29 июня 2017 года
Американские боги: Шутя
Тачки 3: Старость на колёсах
Мумия: Хороня заживо
Карточный домик: Сезон 5: Андервуд и Андервуд
20 главных сериалов лета: «Игра престолов», «Проповедник», «Каслвания», «Защитники»
|
|
|
|
|
Кинотавр 2017, фото «Мумия», отзыв «Тачки 3», рецензия «Чудо-женщина», рецензия Сериал «Американские боги», отзыв «Нелюбовь», рецензия «Пираты Карибского моря 5», рецензия «Чужой: Завет», рецензия «Его собачье дело», рецензия Сериал «Карточный домик», отзыв Каннский кинофестиваль, фото Главные сериалы лета, анонс