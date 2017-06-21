Фил Лорд и Крис Миллер больше не режиссёры спин-оффа про Хана Соло

После пяти месяцев съёмок Фил Лорд и Крис Миллер покинули съёмочную площадку картины про Хана Соло — одного из главных персонажей кино-серии «Звёздные войны». Причём, авторитетное кино-издание "Variety" утверждает, что режиссёры были уволены.

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди прокомментировала событие следующим образом:

«Фил Лорд и Крис Миллер — талантливые режиссёры, собравшие потрясающий состав исполнителей и команду, но стало понятно, что в отношении фильма у нас абсолютно разное творческое видение, поэтому мы решили расстаться. Имя нового режиссёра скоро будет объявлено».

Комментарий от уволенных Лорда и Миллера:

«К сожалению, наши партнёры не разделяли наше видение проекта и съёмочного процесса. И хотя нам не очень нравится фраза «творческие разногласия», на этот раз она точно отражает действительность. Мы гордимся работой своей команды и актёров».

Картина охватит семь лет из жизни Хана Соло — с 18 до 24 лет, когда он стал владельцем корабля «Тысячелетний сокол» и познакомился с Чубаккой. Мы также узнаем как он получил своё имя, встал на неправедный путь вора и контрабандиста с сомнительной моралью и впервые встретил в Мос-Эйсли Люка Скайуокера и Оби-Ван Кеноби.

Сценарий написали Лоуренс Каздан и Джон Каздан. Главные роли исполняют: Олден Эренрайк (Хан Соло), Дональд Гловер (Лэндо Калриссиан), Эмилия Кларк, Вуди Харельсон, Тенди Ньютон и Йонас Суотамо (Чубакка).

Прокат фильма начнётся, как и планировалось ранее, 25 мая 2018 года.

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