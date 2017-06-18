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Кинотавр 2017: фоторепортаж

5 лучших роликов недели: Beyond Good and Evil 2, фильм Нила Бломкампа и Call of Cthulhu

Киноблог » Ссылка дня » 18 июня 2017, 11:06:47
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5 лучших роликов недели: Beyond Good and Evil 2, фильм Нила Бломкампа, Call of Cthulhu и Skull and Bones

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

CG-трейлер видеоигры Beyond of Good and Evil 2.


Фантастическая короткометражка про апокалипсис, пришельцев и Сигурни Уивер в роли главы повстанцев. Режиссёр Нил Бломкамп. Полноценного фильма не получилось, но как концепт смотрится клёво.


CG-трейлер пиратской видеоигры Skull and Bones, который, в каком-то смысле, лучше целого фильма про Джека Воробья.


Трейлер новой игры по Лавкрафту Call of Cthulhu:


Хипстерско-танцевальный клип Jimi Charles Moody:


На этом всё.


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