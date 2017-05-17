Ролики россыпью: «Чёрная пантера», «Убийство в Восточном экспрессе», «Сделано в Америке», «Удача Логана»

Последние три недели с трейлерами было неожиданно туго. Больших премьер единицы, всё остальное — уже выветрилось из головы.

«Марвел» на днях показала отдельный фильм про Чёрную пантеру, которую до этого пришили для количества в «Первом мстителе 3». Богатые декорации отсылают немного к «Тору» и «Стражам галактики 2», но в целом непонятно, кому это будет интересно за пределами Штатов.

Зато первый ролик «Убийства в Восточном экспрессе» невозможно вычеркнуть из памяти при всём желании. Кеннет Брана как режиссёр прикидывается молодым и дерзким, пытаясь превратить историю Агаты Кристи в гламурную детективную комедию с налётом «Скотта Пилигрима». Куча звёзд и смешные усы прилагаются.

Содерберг триумфально возвращается в кино с комедией про ограбление «Удача Логана». Дэниел Крэйг отыгрывается за всё то время, пока был Бондом и не успевал ничего остального. Точно так же интригует «Сделано в Америке» — новый совместный фильм Тома Круза и Дага Лимана. Режиссёра, правда, не узнать — настолько отличается манера съёмок от того, что он делал раньше. Но должно получиться прикольно и в каком-то смысле старомодно — сегодня подобные криминально-политические авантюры Голливуд снимает редко.

Из не такого яркого: драматичный детектив «Ветреная река» с Джереми Реннером, выживальческая драма «Между нами горы» с Эльбой и Уинслет, новое детское кино «Приключения Паддингтона 2», где всё то же самое, и очередная малобюджетка с Нуми Рапас «Тайна 7 сестёр» — на этот раз фильм про утопическое будущее, а сама актриса играет сразу семь ролей. Правда, уже сейчас видно, что Рапас — не Макавой или Рокуэлл, и перевоплощения будут касаться, в основном, внешнего вида.

Из свежих сериалов — драматичный триллер «Преследование: Унабомбер» с волосатым и грязным Полом Беттани и криминальная комедия «Оловянная звезда» с Тимом Ротом в роли неудачливого шерифа. А также новые трейлеры у «Игры престолов», «Проповедника» и женской драмы «Цыганка» с Наоми Уоттс.

Из отечественного кино — ещё одна космическая патриотическая агитка «Салют-7» и хоррор «Чёрная вода», у которой на днях режиссёр Каримов снял своё имя с титров. Это уже второй фильм, где он такое делает. Кажется, вошёл во вкус.

Очередные трейлеры у блокбастеров, про которые уже лень смотреть что-либо: «Трансформеры 5», «Планета обезьян: Война», «Человек-Паук: Возвращение домой», «Валериан», «Гадкий я 3». А также вторые-третьи трейлеры у криминальной комедии «Телохранитель киллера» с Рейнольдсом, многообещающего хоррора «Оно приходит ночью», богохульной комедии с непереводимым названием «Маленькие часы» и как будто никому не нужного пиксаровского мультфильма «Тайна Коко».

Много отрывков у вот-вот выходящих «Тачек 3», а телероликов — у «Тёмной башни», «Дюнкерка», «Очень плохих девчонок» и «Моей кузины Рейчел», причём большинство — на русском. Ролики о съёмках — у криминальной комедии «Малыш на драйве» Эдгара Райта, необычной мелодрамы «Окджа» про любовь к животным и мультсериала «Рик и Морти».

На этом всё.

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