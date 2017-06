Кевин Смит и «Горбун»

Кевин Смит приступил к съёмкам хоррор-антологии

Режиссёр Кевин Смит, обещавший нам в мае 2014 года приступить к съёмкам «Клерков 3»; весной 2015-го подтвердивший, что в том же году начнёт снимать продолжение «Тусовщиков из супермаркета» — перед «Клерками 3», которых он уже перенёс на 2016-й; а в 2016-м анонсировавший сериал по культовой картине 1984 года «Приключения Бакару Банзая: Через восьмое измерение» ("Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension"); а ещё через год, в 2017-м, похвалившийся скриншотом титульного листа сценария фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезарузка», съёмки которого должны были начаться этим летом… Кевин Смит и правда снимает кино, не имеющее отношение ни к одному из перечисленных выше проектов.

Кино называется «Здесь был Киллрой» ("Killroy Was Here"), и это фильм ужасов с небольшим бюджетом, родившийся из одного из ежедневных подкастов Смита. Съёмки проходят во Флориде при участии Ringling College of Art and Design и компании Semkhor Productions.

Фраза «Здесь был Килрой» появилась в англоязычных странах Запада во время Второй мировой войны на граффити, изображающем большеносого лысого человека. Смит говорит, что картина станет первой частью хоррор-антологии. Ключевой персонаж — это классический монстр, встречающийся в фильмах наподобие «Калейдоскопа ужасов» ("Creepshow"). По словам режиссёра, Киллрой — это смесь Голема, Бугимена и Смерти с косой. Сценарий писали Смит и Эндрю Макелфреш.

У «Заклятия» появится третий спин-офф

Очередной призрак хоррор-франшизы Джеймса Вана «Заклятие» получит сольный фильм. Как мы знаем, два из них — кукла Аннабель и Монахиня уже обзавелись своими проектами, и даже не одним. Настала очередь рассказать подробно о монстре из второго «Заклятия» — Горбуне, впервые появившемся в семье матери-одиночки Пегги Ходжсон, цитируя детский стишок устами одержимой девочки Джанет:

«Жил-был Горбун на горбатом мосту. Вышел Горбун и зазвонил в колокол, который был горбат. И тотчас душа Горбуна отправилась в горбатый ад. Убил горбатую семью и смеётся горбатым смехом».

Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены по тайной просьбе Церкви отправляются в северную часть Лондона — Энфилд, где проживает терроризируемая Горбуном семья. В этой истории им также помогает британский специалист Морис Гросс, одним из первых столкнувшийся с активностью злого духа в доме Ходжсонов. Главные роли в картине сыграли: Патрик Уилсон (Эд), Вера Фармига (Лоррейн), Фрэнсис О’Коннор (Пегги), Мэдисон Вульф (Джанет) и Саймон Макберни (Морис Гросс).

«Горбун» ("Crooked Man"), как и вышеупомянутые фильмы, станет частью одной кинематографической вселенной под общим названием «Материалы Уорренов» ("Warren Files"), которая расскажет ещё о многих делах исследователей. Сценарий «Горбуна» пишет новичок Майк ван Вэйс по оригинальной истории Джеймса Вана. Как только он будет готов, Ван и Питер Сафран, выступающий продюсерами фильма, подыщут для него режиссёра.

11 августа в прокат выходит сиквел «Проклятия Аннабели» о создании куклы, а в июле 2018 года планируется выход «Монахини», который расскажет о расследовании одним священником загадочной смерти монахини.

