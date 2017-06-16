  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  
Кинотавр 2017: фоторепортаж

Кевин Смит и «Горбун»

Киноблог » Вести с полей » 16 июня 2017, 16:17:56
Написать комментарий

Кевин Смит приступил к съёмкам хоррор-антологии

Кевин Смит

Режиссёр Кевин Смит, обещавший нам в мае 2014 года приступить к съёмкам «Клерков 3»; весной 2015-го подтвердивший, что в том же году начнёт снимать продолжение «Тусовщиков из супермаркета» — перед «Клерками 3», которых он уже перенёс на 2016-й; а в 2016-м анонсировавший сериал по культовой картине 1984 года «Приключения Бакару Банзая: Через восьмое измерение» ("Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension"); а ещё через год, в 2017-м, похвалившийся скриншотом титульного листа сценария фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезарузка», съёмки которого должны были начаться этим летом… Кевин Смит и правда снимает кино, не имеющее отношение ни к одному из перечисленных выше проектов.

Кино называется «Здесь был Киллрой» ("Killroy Was Here"), и это фильм ужасов с небольшим бюджетом, родившийся из одного из ежедневных подкастов Смита. Съёмки проходят во Флориде при участии Ringling College of Art and Design и компании Semkhor Productions.

Фраза «Здесь был Килрой» появилась в англоязычных странах Запада во время Второй мировой войны на граффити, изображающем большеносого лысого человека. Смит говорит, что картина станет первой частью хоррор-антологии. Ключевой персонаж — это классический монстр, встречающийся в фильмах наподобие «Калейдоскопа ужасов» ("Creepshow"). По словам режиссёра, Киллрой — это смесь Голема, Бугимена и Смерти с косой. Сценарий писали Смит и Эндрю Макелфреш.

У «Заклятия» появится третий спин-офф

Заклятие 2

Очередной призрак хоррор-франшизы Джеймса Вана «Заклятие» получит сольный фильм. Как мы знаем, два из них — кукла Аннабель и Монахиня уже обзавелись своими проектами, и даже не одним. Настала очередь рассказать подробно о монстре из второго «Заклятия» — Горбуне, впервые появившемся в семье матери-одиночки Пегги Ходжсон, цитируя детский стишок устами одержимой девочки Джанет:

«Жил-был Горбун на горбатом мосту. Вышел Горбун и зазвонил в колокол, который был горбат. И тотчас душа Горбуна отправилась в горбатый ад. Убил горбатую семью и смеётся горбатым смехом».

Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены по тайной просьбе Церкви отправляются в северную часть Лондона — Энфилд, где проживает терроризируемая Горбуном семья. В этой истории им также помогает британский специалист Морис Гросс, одним из первых столкнувшийся с активностью злого духа в доме Ходжсонов. Главные роли в картине сыграли: Патрик Уилсон (Эд), Вера Фармига (Лоррейн), Фрэнсис О’Коннор (Пегги), Мэдисон Вульф (Джанет) и Саймон Макберни (Морис Гросс).

«Горбун» ("Crooked Man"), как и вышеупомянутые фильмы, станет частью одной кинематографической вселенной под общим названием «Материалы Уорренов» ("Warren Files"), которая расскажет ещё о многих делах исследователей. Сценарий «Горбуна» пишет новичок Майк ван Вэйс по оригинальной истории Джеймса Вана. Как только он будет готов, Ван и Питер Сафран, выступающий продюсерами фильма, подыщут для него режиссёра.

11 августа в прокат выходит сиквел «Проклятия Аннабели» о создании куклы, а в июле 2018 года планируется выход «Монахини», который расскажет о расследовании одним священником загадочной смерти монахини.

Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/16/5221.shtml
Написать комментарий:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 
Смотрите также:
Крис Пайн, Бен Фостер, Мадонна, Ума Турман, «Монахиня», «Аватар 2-5» и «Дэдпул 2»
«Дэдпул 2», «Фантастические твари 2», Бенедикт Камбербэтч, Дональд Сазерленд и Дольф Лундгрен
«Годзилла: Король монстров», Джон Хэмм, Форест Уитакер и Тео Джеймс
«Годзилла против Конга» и Нил Бломкамп с короткометражками
Эммерих, Хэтуэй, Клафлин, Честейн, «Ханна», «Тёмная Лига справедливости», «Лучший стрелок 2», «Обитель зла», «Терминатор», «Angry Birds 2» и «Ангелы Чарли»
Раздел Вести с полей
«Отель Континенталь», «Люди Икс: Тёмный Феникс» и Дакота Джонсон | 15/06
Мишель Монахан и Мартин Фриман | 14/06
Энтони и Джо Руссо, Генри Селик, «Лютер 5» и «Гонки Пушечное ядро» | 13/06
Кастинг во второй сезон сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» и продление его на третий | 10/06
«Годзилла: Король монстров», Джон Хэмм, Форест Уитакер и Тео Джеймс | 09/06
Также в блоге:
Кинокасса России: 8-12 июня, «Мумия» не встречает преград » Бокс-офис » 13/06
Ролики россыпью: «Чёрная пантера», «Убийство в Восточном экспрессе», «Сделано в Америке», «Удача Логана» » Ссылка дня » 12/06
Бокс-офис США: 9-11 июня, «Чудо-женщина» доминирует » Бокс-офис » 11/06
5 лучших роликов недели: видеоигры с E3 и Дэвид Финчер » Ссылка дня » 11/06
Кинокасса России: 1-4 июня, «Пираты» давят «Чудо-женщину» » Бокс-офис » 06/06
Кинозвёзды в новостях
Николь Кидман
Джулианна Мур
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Кирстен Данст
Джессика Честейн
Марион Котийяр
Уилл Смит
Кристен Стюарт
Тильда Свинтон
Педро Альмодовар
Том Круз
Джейк Гилленхааль
Эль Фэннинг
Чхан Вук Парк
Джонни Депп


Обновления

Новости кино:
ММКФ объявил состав жюри и программу
Организаторы 39го Московского международного кинофестиваля объявили фильмы открытия и закрытия, окончательный состав жюри и список участников конкурсной программы...
Кевин Смит приступил к съёмкам хоррор-антологии
Режиссёр Кевин Смит, обещавший нам в мае 2014 года приступить к съёмкам «Клерков 3»; весной 2015-го подтвердивший...
У «Заклятия» появится третий спин-офф
Очередной призрак хоррор-франшизы Джеймса Вана «Заклятие» получит сольный фильм...
Трейлеры, кадры, постеры:

Окджа, Okja
» Трейлер 2

15 июня, четверг

Новости кино:
Умер актёр Алексей Баталов
15 июня в возрасте 88 лет ушёл из жизни легендарный советский актёр, народный артист СССР Алексей Баталов...
Телевизионный спин-офф «Джона Уика» расскажет про отель для киллеров
Режиссёр Чад Стахелски поделился некоторыми деталями о телевизионном спин-оффе «Джона Уика», получившем название «Отель Континенталь»...
Джессика Честейн договаривается об участии в «Тёмном Фениксе»
Джессика Честейн планирует сыграть злодейскую роль в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный Феникс»...
Дакота Джонсон и Брюс Дерн сыграют в драме "Peanut Butter Falcon"
Дакота Джонсон и Брюс Дерн сыграют неуказанные роли в драме "Peanut Butter Falcon". Ранее в проект зачислился Шиа Лабуф...
Трейлеры, кадры, постеры:

Снова дома, Home Again
» Трейлер 2

Детройт, Detroit
» Трейлер 2
» TV-ролик

Выстрел в пустоту, Shot Caller new
постеров: 1, кадров: 5
» Трейлер

Прощай, Кристофер Робин, Goodbye Christopher Robin new
постеров: 1, кадров: 4
» Трейлер

Дом, House
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок

14 июня, среда

Новости кино:
«Кинотавр-2017» объявил победителей
Кинотавр-2017: фоторепортаж В Сочи прошла торжественная церемония закрытия 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»...
Мишель Монахан возвращается в фильм «Миссия невыполнима 6»
«Миссия невыполнима 6» в разгар съёмочного процесса пополнилась ещё одной актрисой...
Теле-сериал «Потерянный рай» от Мартина Фримана
Мартин Фриман поучаствует в создании сериала «Потерянный рай» по одноимённому эпическому произведению английского поэта...

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Галерея: Кинотавр 2017
7 июня в Сочи фильмом Павла Чухрая «Холодное танго» начал свою работу 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»

Карточный домик: Сезон 5: Андервуд и Андервуд
Суровое лицо Клер и обещание Андервуда её убить не мешает ощущению, что сериал исчерпал себя, осталось им задушить друг друга в объятиях

Мумия: Хороня заживо
В конце ты хочешь получить ещё десять таких фильмов. Прямо сейчас. За любые деньги. Но в кинотеатрах такие вещи больше не прокатывают

Его собачье дело: А мне все равно
Чтобы сделать умную, смешную комедию про героя нуара, нужно приложить некие усилия, а об этом авторам никто не сказал

Время псов: Бегом от сюжета
Уортингтон — никак не Дэймон, чтобы наделять хмурого ассассина внутренней жизнью
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Кинотавр 2017, фоторепортаж . «Мумия», рецензия . «Его собачье дело», рецензия . «Чудо-женщина», рецензия . «Время псов», отзыв . «Нелюбовь», рецензия . «Пираты Карибского моря 5», рецензия . «Чужой: Завет», рецензия . «Твин Пикс», отзыв . Сериал «Карточный домик», отзыв . Каннский кинофестиваль, фото . Главные сериалы лета, анонс .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Тачки 3", "Мумия", "Очень плохие девчонки", "Пираты Карибского моря 5", "Весь этот мир", "Чудо-женщина", "Орбита 9", "Спасатели Малибу"
Новинки кино 2017: "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Планета обезьян: Война", "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   