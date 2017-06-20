Шон Бин и «Три икса 4»

Шон Бин сыграет криминального авторитета в теле-сериале «Присяга»

Шон Бин сыграет ведущую роль в многосерийной экшен-драме «Присяга» ("Oath") для видеосервиса Crackle при Sony Pictures Television. Дата релиза проекта уже назначена на 2018 год. Продюсером выступает Кёртис Джексон через свою компанию G-Unit Film & Television Inc.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов, рассказывающих о тайных криминальных сообществах, объединённых общей клятвой, попасть в которые могут лишь избранные. Когда же внутри организации оказывается предатель — они готовы пойти на всё, чтобы защитить себя от внутренних и внешних врагов. Шон Бин сыграет полицейского Тома Хэммонда и одновременно безжалостного лидера известной криминальной группировки, состоящей из копов, следящих за исполнением закона. После сделки с агентом ФБР Хэммонд оказывается за решёткой, когда же он выходит на свободу, то решает вернуть себе лидирующие позиции в криминальном мире и в своей бывшей банде.

Автор сценария и шоураннер проекта — Джо Хэлпин («Гавайи 5-О»), почти двадцать лет проработавший в полиции и двенадцать из них под прикрытием. Режиссёр «Присяги» — Джефф Т. Томас («Вэйворд Пайнс», «Слепая зона»).

В серии «Три икса» появится четвёртый фильм

Возвращение на большие экраны Ксандера Кейджа в боевике «Три икса: Мировое господство» не стало сенсацией в прокате. У себя дома, в Северной Америке, фильм стоимостью $85 млн собрал скромные $44 млн, однако его мировой прокат был куда успешнее — свыше $346 млн, что обеспечило ему право на продолжение.

Финансирование для четвёртой части придёт из Китая, где картина пользовалась наибольшей популярностью, собрав $146 млн. В разработке принимают участие продюсеры Джо Рот и Джефф Киршенбаум. О самом же проекте пока ничего неизвестно, кроме разве что исполнителя главной роли. К ней вновь вернётся Вин Дизель, уже выразивший готовность поучаствовать в съёмках, плюс добавят чуть больше обычного китайских актёров.

Напомним, что Дизель сыграл спортсмена-экстремала с криминальными наклонностями, который в обмен на отбывание срока за несколько преступлений соглашается поработать на Агентство Национальной Безопасности. Жёстко протестировав Ксандера, ему предложили опасную работу.

Самый первый фильм 2002 года, снятый режиссёром Робом Коэном за $70 млн, в мировом прокате заработал $277 млн. А вот сиквел «Три икса: Новый уровень» режиссёра Ли Тамахори, вышедший в 2005 году, кассовым хитом не стал. Его сборы не превысили $71 млн. Вин Дизель в этом продолжении не участвовал, главную роль в нём исполнил Айс Кьюб. Триквел режиссёра Ди Джея Карузо, благодаря, в основном, китайскому зрителю, стал самым кассовым фильмом франчайза.

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