|
Шон Бин и «Три икса 4»
Шон Бин сыграет криминального авторитета в теле-сериале «Присяга»
Шон Бин сыграет ведущую роль в многосерийной экшен-драме «Присяга» ("Oath") для видеосервиса Crackle при Sony Pictures Television. Дата релиза проекта уже назначена на 2018 год. Продюсером выступает Кёртис Джексон через свою компанию G-Unit Film & Television Inc.
Сериал будет состоять из 10 эпизодов, рассказывающих о тайных криминальных сообществах, объединённых общей клятвой, попасть в которые могут лишь избранные. Когда же внутри организации оказывается предатель — они готовы пойти на всё, чтобы защитить себя от внутренних и внешних врагов. Шон Бин сыграет полицейского Тома Хэммонда и одновременно безжалостного лидера известной криминальной группировки, состоящей из копов, следящих за исполнением закона. После сделки с агентом ФБР Хэммонд оказывается за решёткой, когда же он выходит на свободу, то решает вернуть себе лидирующие позиции в криминальном мире и в своей бывшей банде.
Автор сценария и шоураннер проекта — Джо Хэлпин («Гавайи 5-О»), почти двадцать лет проработавший в полиции и двенадцать из них под прикрытием. Режиссёр «Присяги» — Джефф Т. Томас («Вэйворд Пайнс», «Слепая зона»).
В серии «Три икса» появится четвёртый фильм
Возвращение на большие экраны Ксандера Кейджа в боевике «Три икса: Мировое господство» не стало сенсацией в прокате. У себя дома, в Северной Америке, фильм стоимостью $85 млн собрал скромные $44 млн, однако его мировой прокат был куда успешнее — свыше $346 млн, что обеспечило ему право на продолжение.
Финансирование для четвёртой части придёт из Китая, где картина пользовалась наибольшей популярностью, собрав $146 млн. В разработке принимают участие продюсеры Джо Рот и Джефф Киршенбаум. О самом же проекте пока ничего неизвестно, кроме разве что исполнителя главной роли. К ней вновь вернётся Вин Дизель, уже выразивший готовность поучаствовать в съёмках, плюс добавят чуть больше обычного китайских актёров.
Напомним, что Дизель сыграл спортсмена-экстремала с криминальными наклонностями, который в обмен на отбывание срока за несколько преступлений соглашается поработать на Агентство Национальной Безопасности. Жёстко протестировав Ксандера, ему предложили опасную работу.
Самый первый фильм 2002 года, снятый режиссёром Робом Коэном за $70 млн, в мировом прокате заработал $277 млн. А вот сиквел «Три икса: Новый уровень» режиссёра Ли Тамахори, вышедший в 2005 году, кассовым хитом не стал. Его сборы не превысили $71 млн. Вин Дизель в этом продолжении не участвовал, главную роль в нём исполнил Айс Кьюб. Триквел режиссёра Ди Джея Карузо, благодаря, в основном, китайскому зрителю, стал самым кассовым фильмом франчайза.
Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/20/5225.shtml
Написать комментарий:
Раздел Вести с полей
Также в блоге:
5 лучших роликов недели: Beyond Good and Evil 2, фильм Нила Бломкампа и Call of Cthulhu » Ссылка дня » 18/06
Ролики россыпью: «Чёрная пантера», «Убийство в Восточном экспрессе», «Сделано в Америке», «Удача Логана» » Ссылка дня » 12/06
|
Шон Бин сыграет ведущую роль в многосерийной экшен-драме «Присяга» для видеосервиса Crackle при Sony Pictures Television...
Возвращение на большие экраны Ксандера Кейджа в боевике «Три икса: Мировое господство» не стало сенсацией в прокате...
19 июня, понедельник
» Трейлер
Гадкий я 3, Despicable Me 3
Прокат в России: 29 июня 2017 года
18 июня, воскресенье
Середина июня по традиции означает появление в прокате нового проекта «Пиксара», и в этом сезоне...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Жизнь впереди new
» Трейлер
17 июня, суббота
Шон Леви, один из режиссёров и продюсер мистического сериала от Netflix «Очень странные дела», занимающийся вместе с авторами проекта Мэттом и Россом Дафферами...
Бен Кингсли подписался на роль нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана в историческую драму в духе «Операции Арго» и «Мюнхена» — «Финал операции». Главную...
Дайан Крюгер получила роль в фильме Роберта Земекиса с рабочим названием «Марвенкол»...
Тачки 3: Старость на колёсах
Карточный домик: Сезон 5: Андервуд и Андервуд
Мумия: Хороня заживо
Его собачье дело: А мне все равно
Время псов: Бегом от сюжета
|
|
|
|
|
Кинотавр 2017, фоторепортаж «Мумия», рецензия «Тачки 3», рецензия «Чудо-женщина», рецензия «Время псов», отзыв «Нелюбовь», рецензия «Пираты Карибского моря 5», рецензия «Чужой: Завет», рецензия «Его собачье дело», рецензия Сериал «Карточный домик», отзыв Каннский кинофестиваль, фото Главные сериалы лета, анонс