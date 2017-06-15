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«Отель Континенталь», «Люди Икс: Тёмный Феникс» и Дакота Джонсон
Телевизионный спин-офф «Джона Уика» расскажет про отель для киллеров
Режиссёр Чад Стахелски поделился некоторыми деталями о телевизионном спин-оффе «Джона Уика», получившем название «Отель Континенталь» ("Continental").
Сериал будет тесно связан с фильмами единой вселенной, расширении которой было анонсировано ещё в конце прошлого года. В центре сюжета окажется роскошная гостиничная сеть, предлагающая жильё и массу других полезных услуг киллерам по всему миру. Им, к слову, запрещено исполнять «заказы» на её территории. В сериале планируется рассказать о том, как попадают в этот мир и что с ними происходит дальше. Что касается ключевых персонажей, то в телевизионном спин-оффе появится много других личностей, не фигурировавших в кино, включая обслугу отеля. Их жизнь будет рассмотрена в различных аспектах. Джон Уик, по словам Стахелски, непременно появится, даже если это будет всего лишь камео.
Не следует также забывать, что в настоящее время сериал находится на ранней стадии разработки и в нём ещё много чего может произойти. Посильное содействие проекту оказывают сценарист Дерек Кольстад и сам Стахелски. На более позднем этапе им займутся уже другие. А пока режиссёр пообещал выпустить «Джона Уика 3».
Джессика Честейн договаривается об участии в «Тёмном Фениксе»
Джессика Честейн планирует сыграть злодейскую роль в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный Феникс» ("X-Men: Dark Phoenix"). Автор сценария, продюсер и режиссёр — Саймон Кинберг. В картину вернётся основной состав франшизы про Людей Икс: Джеймс Макавой (профессор Ксавьер), Майкл Фассбендер (Магнето), Дженнифер Лоуренс (Мистик), Николас Холт (Зверь), Александра Шипп (Шторм), Тай Шеридан (Циклоп) и Коди Смит-Макфи (Ночной змей). Заглавную роль Феникса/ Джины Грей исполнит Софи Тёрнер.
События в фильме развернутся спустя десятилетие после «Апокалипсиса». Основой для истории послужит комикс «Сага о Тёмном Фениксе». Джина Грей после воздействия на неё радиации приобретает небывалую космическую силу, которая превращает её в опасного противника. Честейн сыграет властительницу империи Ши'ар Лиландру Нерамани, которая стремится уничтожить силу Феникса.
Помимо Кинберга фильм продюсируют Лорен Шулер Доннер и Хуч Паркер. Его релиз состоится 2 ноября 2018 года.
Дакота Джонсон и Брюс Дерн сыграют в драме "Peanut Butter Falcon"
Дакота Джонсон и Брюс Дерн («Великий Гэтсби», «Небраска») сыграют неуказанные роляи в драме "Peanut Butter Falcon". Ранее в проект зачислился Шиа Лабуф. Снимают картину Тайлер Нильсон и Майк Шварц по своему сценарию и при финансовой поддержке кинокомпании Armory Films.
Сюжет фильма сравнивают с историями Марка Твена. Главный герой — молодой человек по имени Зак с синдромом Дауна, который сбегает из лечебницы для инвалидов, чтобы осуществить свою мечту. Зак страстно желает поступить в школу реслинга и сделать карьеру профессионального борца.
Лабуф сыграет в этой истории мелкого преступника в бегах, который неожиданно становится союзником и тренером Зака.
Прордюсеры — Тим Заджарос и Кристофер Лемоль от компании Armory Films. Съёмки стартуют 17 июня при участии кинокомпании Lucky Treehouse Pictures.
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Эммерих, Хэтуэй, Клафлин, Честейн, «Ханна», «Тёмная Лига справедливости», «Лучший стрелок 2», «Обитель зла», «Терминатор», «Angry Birds 2» и «Ангелы Чарли»
«Хеллбой», «Грань будущего 2», Ванесса Редгрейв, Джонни Депп, Джефф Бриджес, Дайан Лейн и Лайам Нисон
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