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Кинотавр 2017: фоторепортаж

Бокс-офис США: 16-18 июня, «Тачки 3» тормозят, «Чудо-женщина» рвёт и мечет

Киноблог » Бокс-офис Студия Пиксар » 18 июня 2017, 22:25:55
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Тачки 3

Середина июня по традиции означает появление в прокате нового проекта «Пиксара», и в этом сезоне, и без того унылом для всего, что не является кинокомиксом, таковым стали «Тачки 3». Впрочем, студия cразу же отдалилась в маркетинге от негативно принятой второй части (меньше Мэтра, больше драмы), критика в этот раз тоже оказалась не совсем позорной, и полученные в результате дома $53,5 млн хоть и отстают от обоих предшественников (там было $60 млн и $66 млн соответственно), но не так сильно, как можно было опасаться.

При этом общая кинопрокатная незначительность франчайза все равно отражается в том, что перед нами один из трёх худших пиксаровских стартов в 21-м веке — позади только «Рататуй» ($47 млн) и «Хороший динозавр» ($39 млн), — и при грядущей конкуренции за экраны новичку хватит выносливости лишь на $150-170 млн итога, что также без шансов отправит его в боттом-3 в пиксаровской истории вообще. Что касается общемировых сборов, то и они с учётом упавшего курса валют и возвращения действия в Америку вряд ли заметно превысят четыре сотни против производственного бюджета в $175 млн. Прибыль здесь совершенно точно будут приносить уже игрушки.

Чудо-женщина

Главной историей чарта без вариантов остаётся «Чудо-женщина» — после феноменального падения на прошлой неделе она вновь себя перепрыгнула и опустилась на невероятные 30%, и собранные в результате $40,8 млн означают лучший третий уикенд среди всех кинокомиксов после «Мстителей» ($55,6 млн), «Человека-паука» ($45,1 млн) и «Тёмного рыцаря» ($42,7 млн). При собранных за полмесяца $274,6 млн фильм уже спокойно претендует как минимум на $360 млн итога, а если он продолжит игнорировать рациональные ожидания, то может и вовсе поспорить со «Стражами Галактики 2» за лидерство среди релизов этого лета. Наконец, общемировая касса, добравшаяся на данный момент до $572 млн, теперь точно оставит позади «Отряд самоубийц» ($745 млн), чтобы выйти на второе место среди проектов киновселенной DC.

Замкнула тройку лидеров биографическая драма «2pac: Легенда», пробившаяся через ограниченный маркетинг и негативную критику к сумме в $27,1 млн. С одной стороны, фильм показал второй в истории старт для музбайопика, с другой — все равно собрал более чем вдвое меньше лидера в лице «Голоса улиц» ($60,2 млн), и очевидно, что тепло принятый фильм про Тупака Шакура мог бы выступить значительно лучше. При текущем же раскладе новичок соберёт дома не более $70 млн при бюджете в сороковник.

Далее «Мумия» ожидаемо просела на 56% к $13,9 млн за второй уикенд и $56,5 млн подытога, к которым она добавит ещё двадцатку. За ней стартовала третья широкая премьера в лице акульего хоррора «Синяя бездна» — фильм, ещё в прошлом году отправленный прямиком на DVD, сумел добыть с 2200+ площадок $11,5 млн, расположившись ровно между прошлогодней «Отмелью» ($16,8 млн) и «Челюстями 3D» ($8,4 млн), и к концу проката он теперь может собрать около тридцатки.

Главным же неудачником уикенда неожиданно бескомпромиссно стали «Очень плохие девчонки» — даже принимая во внимание, что чёрные комедии продаются тяжелее обычных, со своими $8 млн фильм как минимум вдвое уступил прогнозам, а также подарил Скарлетт Йоханссон её худший широкий старт в текущем десятилетии. Единственное утешение — разумный бюджет в $20 млн, но с учётом маркетинга затраты не будут окуплены даже по миру.

«Дисней» по случаю выхода «Тачек 3» устроил им двойные сеансы и с «Пиратами Карибского моря 5», и со «Стражами Галактики 2», в результате чего оба фильма, потеряв по тысяче кинотеатров каждый, снизились всего на 21%; для ПКМ-5 это означало $8,5 млн за четвёртый уикенд и $150 млн подытога, а для кинокомикса — $5 млн за седьмые выходные и $374,9 млн за полтора месяца, впереди у них теперь ещё по 10-15 миллионов. В остальном «Капитан Подштанник», невзирая на появление прямой конкуренции, опустился на 40% к $7,4 млн за третий уикенд и $58 млн подытога, а плохо принятый публикой хоррор «Оно приходит ночью» просел на 56% к $2,6 млн за второй уикенд и $11 млн за десять дней.

На грядущей неделе американский прокат ограничится одной широкой премьерой, хотя легко мог бы и не, поскольку «Трансформеры 5» (3900) обречены иметь худшие стартовые сборы во всём франчайзе. Следите за нашими обзорами.


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