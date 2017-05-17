Кинокасса России: 15-18 июня, «Тачки 3» спокойно лидируют

Сегодня, 20 июня, исполняется 50 лет знаменитой австралийской актрисе Николь Кидман...

Шон Бин сыграет ведущую роль в многосерийной экшн-драме «Присяга» для видеосервиса Crackle при Sony Pictures Television...

Возвращение на большие экраны Ксандера Кейджа в боевике «Три икса: Мировое господство» не стало сенсацией в прокате...