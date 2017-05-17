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Кинотавр 2017: фоторепортаж

Кинокасса России: 8-12 июня, «Мумия» не встречает преград

Киноблог » Бокс-офис » 13 июня 2017, 23:02:21
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Мумия

Если у себя дома главная премьера минувшей недели быстро отправилась ко дну, то отечественному зрителю комбинации Тома Круза, разрушений в трейлерах и знакомого бренда сполна хватило, чтобы подарить новичку отличный старт, тем более что даже близко к нему подойти не мог. Итого «Мумия» даже превзошла у нас прогнозы на пути к 420 млн руб. за четырёхдневку и 510 млн руб. в сумме с праздничным понедельником — это лучший старт для Круза в обход «Обливиона» (288 млн) и рост на треть по сравнению с «Гробницей императора драконов» (311 млн). Здесь, впрочем, стоит оговориться, что средняя цена билета в 2008 году была почти вдвое ниже; кроме того, все три фильма с Бренданом Фрейзером финишировали у нас в пятёрке лидеров за год. Новая «Мумия» в гораздо более конкурентной обстановке на это претендовать не может, но свои 850-900 миллионов у зрителя должна забрать.

На вторую строчку, таким образом, сместились «Пираты Карибского моря 5» — фильм, подняв руки, просел втрое, но 132 млн руб. за четыре дня и ещё 32 млн руб. в понедельник довели его до подытога в 2,076 млрд руб., которого прежде достигали лишь три фильма. К концу недели пятая часть франшизы выбьет «Тайную жизнь домашних животных» (2,138 млрд) из тройки лидеров, однако «Зверополис» (2,280 млрд) уже точно сохранит вторую строчку за собой.

И замкнула тройку лидеров «Чудо-женщина» — в полном контрасте с домашним прокатом фильм после слабого старта едва удержался у нас в рамках трёхкратного обвала, результатом стали 80 млн руб. за обычный уикенд, сотня за пятидневку и 415 млн руб. текущей кассы, теперь осталось лишь добрать до полумиллиарда. В остальном «Спасатели Малибу» также просели более чем на 60% к 38 млн руб. за второй уикенд и 188 млн руб. подытога, а «Нелюбовь» опустилась более чем вдвое к 17 млн руб. за четырёхдневку и 66 млн руб. за 12 дней проката.

Третья неделя июня у нас также почти целиком принадлежит одной премьере — пиксаровские «Тачки 3», они же первый крупный мультфильм за два с лишним месяца, попробуют повторить 260-миллионный старт второй части на фоне обвалов всех старожилов. Следите за нашими обзорами.


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